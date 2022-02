L'effet des drogues psychédéliques peut durer jusqu'à 6 mois !

L'ESSENTIEL L'impact de la consommation, de drogues psychédéliques sur la santé mentale a été étudié

Les consommateurs de ces substances "s'écartent du rationnel"

Les effets de ces drogues sur la santé mentale ont été observés jusqu'à 6 mois après la consommation

Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Scientific Reports, les drogues psychédéliques peuvent modifier les croyances d'une personne jusqu'à six mois après leur consommation.

Croire au "destin"

Le directeur de l’étude Christopher Timmermann et son équipe ont choisi d'analyser l’évolution idéologique des personnes avant et après leur consommation de drogues, et d'étudier plus en détail l'impact de ces changements sur leur santé mentale. Pour ce faire, ils ont recruté 866 individus sur le point de consommer des substances psychédéliques comme la psilocybine ou l’ayahuasca. Les participants, qui résidaient dans différents pays, ont du remplir trois questionnaires à quelques mois d’intervalle, avant et après leur "trip".

Après analyse des réponses, les chercheurs ont constaté que les croyances des participants s’éloignaient du rationnel après la consommation de drogue, et que ce changement était plus marqué parmi les répondants qui consommaient des psychédéliques pour la première fois. Dernier fait surprenant : les personnes qui se mettaient par exemple à croire au "destin" ou à l’existence "d’une force supérieure" se sentaient finalement mieux mentalement que les autres.

"De profondes implications scientifiques"

En conclusion, les auteurs de l'étude affirment que "les psychédéliques peuvent modifier certaines des croyances humaines les plus profondément ancrées" et que leur consommation "ont de profondes implications scientifiques, sociétales, politiques et philosophiques."