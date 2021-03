Troubles psychiatriques et émotionnels : de plus en plus de femmes se tournent vers le LSD

L'ESSENTIEL 52 % des personnes interrogées ont déclaré que leur état s'était amélioré de manière significative à la suite de leur voyage psychédélique.

Les femmes sont plus susceptibles que les hommes d'utiliser le LSD et les champignons hallucinogènes pour traiter des troubles psychiatriques et émotionnels, selon une nouvelle enquête internationale. Précisons en premier lieu que de telles pratiques doivent impérativement être encadrées médicalement par des professionnels de santé.

Au total, 6 500 personnes ont répondu à l'enquête. Dans l'ensemble, le LSD est la drogue la plus utilisée pour traiter les troubles psychiatriques, suivie de la MDMA et de la psilocybine. Dans le cas du LSD, 13,4 % des femmes ont déclaré avoir utilisé cette drogue à des fins thérapeutiques, contre 11,7 % des hommes. Par ailleurs, 14,9 % des femmes ont dit avoir utilisé des champignons hallucinogènes au cours de l'année écoulée pour traiter une forme de trouble psychiatrique ou émotionnel, contre 12,4 % des hommes.

Soulager la dépression, l’anxiété et le stress

Parmi ceux qui ont pris des psychédéliques, 37,4 % ont déclaré avoir cherché à soulager la dépression, 18,4 % l’anxiété et 12,5 % le stress. 9,2 % des femmes ont aussi affirmé avoir utilisé des psychédéliques pour traiter des traumatismes, contre seulement 3,4 % des hommes. 52 % des personnes interrogées ont déclaré que leur état s'était amélioré de manière significative à la suite de leur voyage psychédélique.

De récentes études ont démontré le potentiel de la psilocybine et de l'ayahuasca pour traiter toute une série de problèmes de santé mentale.