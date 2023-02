Covid-19 : une protéine bloquant le virus dans les poumons a été découverte

L'ESSENTIEL Une fois guéries de la Covid-19, certaines personnes peuvent développer une fibrose des tissus pulmonaires.

Il s’agit d’une inflammation des tissus des poumons qui provoque une cicatrisation anormale.

"LRRC15", c’est le nom d’un récepteur récemment découvert et pourtant naturellement présent dans une protéine produite par nos poumons, plus précisément par nos cellules pulmonaires appelées "fibroblastes". Pour la première fois, des scientifiques de l'université de Sydney ont analysé le rôle de LRRC15. Ce dernier est particulièrement important, car il se lie au SARS-CoV-2 pour le bloquer. Autrement dit, il empêche une infection à la Covid-19. Leurs travaux ont été publiés dans la revue PLOS Biology.

"Concevoir des médicaments à large action qui peuvent bloquer l'infection virale"

"Nous avons découvert que ce nouveau récepteur agit en se liant au virus et en le bloquant, ce qui réduit l'infection, explique Greg Neely, l’un des auteurs dans un communiqué. En tant qu'immunologiste, le fait qu'il y ait ce récepteur immunitaire naturel que nous ne connaissions pas, présent dans nos poumons et qui bloque et maîtrise le virus, c'est très intéressant. Nous pouvons maintenant utiliser ce nouveau récepteur pour concevoir des médicaments à large action qui peuvent bloquer l'infection virale".

Quand le SARS-CoV-2 entre dans l’organisme, il utilise une protéine appelée récepteur "ACE2" pour pénétrer dans les cellules humaines. "LRRC15" est aussi un récepteur du SARS-CoV-2, ce qui signifie que le virus peut s’y lier mais, contrairement à "ACE2", "LRRC15" ne supporte pas le virus de la Covid-19. Ainsi, il bloque son action là où "ACE2" la facilite. "Nous pensons qu'il [LRRC15] agit un peu comme du Velcro moléculaire, en ce sens qu'il se colle à la pointe du virus et l'éloigne des types de cellules cibles”, indique le Dr Lipin Loo, autre auteur de cette étude.

Le récepteur LRRC15 en dit long sur la gravité de la Covid-19

Lors de leur étude, les chercheurs ont étudié le fonctionnement de "LRRC15" et se sont aperçus que celui-ci contrôlait aussi les réponses immunitaires contre d’autres infections, notamment la fibrose. "Comme ce récepteur peut bloquer l'infection à la Covid-19 et, en même temps, activer la réponse antivirale de notre corps contre la fibrose, il s'agit d'un nouveau gène vraiment important”, développe Greg Neely.

À terme, les chercheurs espèrent que la découverte de "LRRC15" permettra de mettre au point de nouveaux traitements contre la fibrose (à savoir une pathologie contre laquelle il n’y a actuellement pas de traitement) et aussi contre d’autres infections pulmonaires. Pour ce qui est de la Covid-19, ils ont expliqué vouloir développer "deux stratégies (...) en utilisant LRRC15 (...) : une qui cible le nez comme traitement préventif et une autre visant les poumons pour les cas graves.”

Enfin, ils ont expliqué que la présence de LRRC15 - ou son absence - était aussi un signe de la gravité d’une infection à la Covid-19. "Un groupe de l'Imperial College de Londres a découvert de manière indépendante que l'absence de LRRC15 dans le sang est associée à une forme plus grave de la Covid-19, ce qui confirme ce que nous avons observé, conclut le Dr Lipin Loo. Si vous avez moins de cette protéine, vous avez probablement une forme plus grave de la Covid-19. (...) Nous essayons maintenant de comprendre exactement pourquoi c'est le cas."