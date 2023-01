Covid-19 : les malades ne sont plus obligées de s’isoler à partir du 1er février

L'ESSENTIEL Au 28 janvier 2023, il y a eu 4.513 nouveaux cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, selon Santé Publique France.

Au 26 janvier, le pourcentage de la population a avoir reçu une vaccination avec rappel était de 60,4 %.

À partir de ce mercredi 1er février, l’isolement systématique pour les personnes testées positives à la Covid-19, c’est fini. Voilà ce qu’a annoncé la Direction générale de la santé (DGS) ce week-end. Les tests de dépistage pour les cas contacts ne seront également plus requis. Dans un communiqué de presse, relayé par Le Parisien, la DGS appuie cette décision en pointant un “contexte épidémique favorable, marqué par une très faible circulation virale en France métropolitaine et en Outre-mer” et des “stratégies similaires dans l’ensemble des pays européens”.

Le respect des gestes barrières reste recommandé

Ce faisant, le gouvernement décide de s'aligner sur les recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP). Avant l’été déjà, l’instance avait défendu la fin de cette règle si l’évolution de la situation se révélait “favorable”. Jusqu’à maintenant, les personnes testées positives étaient tenues de s’isoler pendant au moins 5 jours et de faire un test de dépistage au second jour suivant la notification du statut de contact pour les cas contact asymptomatiques. Ces mesures phares de la pandémie ne seront plus en vigueur d’ici quelques jours.

“En revanche, comme pour toute maladie à infection respiratoire aiguë, il reste fortement recommandé aux personnes testées positives au Covid-19, ainsi qu’aux personnes ayant été exposées à une personne contagieuse et susceptible de développer la maladie, de respecter les gestes barrière, de se faire tester et d’éviter le contact avec les personnes fragiles”, souligne la Direction générale de la Santé.

Le système SI-DEP de remontée des résultats de tests connaîtra quelques modifications également, même s’il reste en place jusqu’au 30 juin 2023. Désormais, son usage “sera conditionné au recueil préalable du consentement des personnes concernées, au partage de leurs données personnelles”, précise la DGS.

L'Assurance maladie ne pourra plus identifier les malades et les cas contacts

Demain, le 31 janvier, le téléservice "Contact Covid" de l’Assurance maladie, qui permettait l’identification et la prise en charge des malades de la Covid-19 et des cas contacts, sera également arrêté. Ce qui n’est pas une surprise puisque cette fin était prévue par la loi du 30 juillet 2022 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire. L’arrêt de ce service “Contact Covid” ne permettra donc plus à l’Assurance maladie de rechercher les cas contacts dans l’entourage des malades reconnus positifs à la Covid-19.

En outre, la fin de ces mesures entraîne “de facto l’arrêt du dispositif dérogatoire de prise en charge des arrêts maladie liés au Covid-19”, explique la DGS dans son communiqué. Ce qui veut dire que les arrêts de travail dus à un cas de Covid-19 font désormais partie du cadre classique, qui prévoit un délai de carence avant le versement d’indemnités journalières par la Sécurité sociale.