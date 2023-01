Covid-19 : Orthos, le nouveau variant qui pourrait provoquer une forme plus grave

L'ESSENTIEL Actuellement, il y a 100 % d’Omicron parmi les virus séquencés, c’est-à-dire envoyés en laboratoire pour analyse.

60,4 % de la population a reçu une vaccination complète avec une dose de rappel en France, selon Santé Publique France.

4.475 nouveaux cas de personnes positives à la Covid-19 ont été déclarés au cours des dernières 24 heures en France, au 20 janvier 2023, selon Santé Publique France. Ce chiffre est en baisse de plus de 28 % sur les sept derniers jours. Mais il ne faut pas pour autant abandonner les gestes barrières car de nouveaux variants émergent et semblent plus dangereux.

Orthos : un sous-variant d’Omicron et une mutation de Delta

Le dernier est le variant CH.1.1, aussi surnommé “Orthos”. Dans la mythologie grecque, Orthos est un chien à deux têtes... Un surnom qui n’a pas été choisi au hasard puisque ce nouveau variant est à la fois un sous-variant d’Omicron et une mutation de Delta.

La première fois qu’Orthos a été détecté, c’était en novembre 2022, au Royaume-Uni. Depuis, la contamination a augmenté et il représente désormais un cas sur cinq, soit 23,3 % des nouveaux cas dans ce pays, selon le média espagnol 20minutos. En Espagne aussi, Orthos est présent depuis plusieurs semaines, selon le dernier rapport publié par le ministère de la Santé.

Pour l’instant, les symptômes connus de ce sous-variant sont semblables à ceux des autres variants : nez qui coule, mal de tête, fatigue, éternuements, maux de gorge, etc. Mais Orthos inquiète car il est porteur d’une mutation appelée P681R, également présente dans le variant Delta. Celle-ci pourrait lui permettre d’attaquer les cellules humaines plus agressivement et donc de provoquer une forme plus grave de la maladie.

CH.1.1 : nouveau variant du Covid-19 non classé comme préoccupant par l'OMS

Pour l’instant, certains experts semblent rassurés. Selon María del Mar Tomás, microbiologiste espagnole et porte-parole de la Société espagnole des maladies infectieuses et de microbiologie clinique (Seimc), il n’y aurait pas de risque supplémentaire pour la santé publique "en raison des taux élevés de vaccination et d'infection antérieure en Europe". Néanmoins, Orthos aurait aussi une mutation appelée R346T, qui pourrait rendre les anticorps générés par la vaccination moins efficaces contre lui, selon le média Dailymail.

Orthos n’a pour l’instant pas été ajouté à la liste des variants “préoccupants” actuellement en circulation par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).