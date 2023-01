Covid-19 : l’immunité des enfants se fait plus vite, mais ne dure pas

L'ESSENTIEL Au 28 janvier 2023, il y a eu 4.513 nouveaux cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, selon Santé Publique France.

Au 26 janvier 2023, le pourcentage de la population a avoir reçu une vaccination avec rappel était de 60,4 %.

Notre organisme – ou plus exactement certaines de nos cellules immunitaires – garde la mémoire des infections qu’il a déjà combattues, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Mais ce serait moins le cas pour les enfants en ce qui concerne la Covid-19, selon une étude qui vient d’être publiée dans la revue Clinical Immunology.

Covid-19 : les enfants ont plus de risque d'être réinfectés

“Les enfants n'ont pas été exposés à beaucoup de virus, explique le professeur Tri Phan, l’un des principaux auteurs. Parce qu'ils ne développent pas de lymphocytes T mémoire, ils risquent de tomber malades lorsqu'ils sont réinfectés. Au fur et à mesure qu’ils vieillissent, à chaque nouvel épisode infectieux, leurs lymphocytes T risquent de "s’épuiser" et [devenir] inefficaces, comme les lymphocytes T chez les personnes âgées”.

Quand un agent pathogène entre pour la première fois dans le corps, le système immunitaire met en place une première ligne de défense pour lutter immédiatement contre l'intrus. En parallèle, une seconde ligne de défense se met en place avec les lymphocytes B, qui produisent des anticorps adaptés au virus, et les lymphocytes T, qui vont notamment reconnaître et détruire les cellules qu’il a infectées. Après l’infection, toutes ces lignes de défenses disparaissent et il ne reste que des lymphocytes B et T devenus des lymphocytes “mémoires”. En cas de nouvelle infection, ils seront immédiatement réactivés. Ainsi, la réponse du système immunitaire sera plus spécifique, rapide et efficace.

Les lymphocytes T mémoire moins efficaces chez les enfants

Pour analyser la façon dont le système immunitaire des petits fonctionnait, les chercheurs ont analysé les cellules T et les réponses immunitaires cellulaires d'un petit groupe d'enfants et de leur entourage. Soit ils n’avaient pas de symptômes de la Covid-19, soit ils n’en avaient que de très légers.

Ainsi, ils ont découvert que les enfants avaient beaucoup de lymphocytes T qui n’avaient jamais rencontré la Covid, mais qui pouvaient combattre ce virus. En revanche, après la guérison, leurs lymphocytes T mémoire ne fonctionnaient pas.

Chez les adultes, les participants avaient peu de lymphocytes T qui n’avaient jamais rencontré la Covid mais leurs lymphocytes T mémoire après guérison fonctionnaient bien mieux que ceux des enfants.

Les auteurs recommandent donc la vaccination contre la Covid-19 pour les enfants afin de préserver leur système immunitaire et empêcher qu’ils ne soient trop malades.