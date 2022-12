Le vieillissement transforme lentement le système immunitaire en graisse

L'ESSENTIEL "C'est une première étape pour comprendre pourquoi la lipomatose se produit, et vers l'objectif à plus long terme de trouver des moyens d'empêcher sa progression et la destruction du ganglion lymphatique", a déclaré le co-auteur de l'étude, Tove Bekkhus.

"Ce que nous avons observé est aussi très pertinent pour la recherche sur le cancer, car dans plusieurs types de cancer, les ganglions lymphatiques sont le premier endroit où les cellules cancéreuses se propagent", explique une autre co-autrice, Maria H. Ulvmar.

Les chercheurs émettent l'hypothèse que la lipomatose des ganglions lymphatiques, même à un stade précoce, pourrait être un facteur important dans la réponse plus faible aux vaccinations observée chez les personnes âgées.

Notre système immunitaire a lui aussi tendance à prendre du gras avec l’âge. Des chercheurs de l'université d'Uppsala en Suède expliquent en détail, dans leur nouvelle étude publiée dans The Journal of Pathology, pourquoi les ganglions lymphatiques humains ont au fur et à mesure tendance à amasser de la graisse et à perdre de leur efficacité en vieillissant, ce qui affaiblit le système immunitaire avec le temps.

Système immunitaire : à quoi servent les ganglions lymphatiques ?

Les ganglions lymphatiques sont de petites structures de tissus lymphatiques en forme de haricot considérés comme le “quartier général” du système immunitaire humain. Chaque fois que l'on développe une infection, par exemple, les cellules immunitaires comme les lymphocytes se rassemblent dans les ganglions lymphatiques, s'activent et prolifèrent pour mettre en place une défense immunitaire efficace.

Cependant, à mesure qu'une personne vieillit, des études montrent que les tissus normaux des ganglions lymphatiques (le stroma) ont tendance à disparaître progressivement, remplacés par du tissu adipeux (de la graisse). C'est ce qu'on appelle la "lipomatose des ganglions lymphatiques" et, bien qu'elle soit très courante et s'accroit avec le vieillissement, peu de recherches ont été menées pour comprendre la lipomatose.

Comment la lipomatose transforme certaines cellules en graisse ?

Les auteurs de l'étude ont analysé plus de 200 ganglions lymphatiques, démontrant que la lipomatose commence dans la partie centrale du ganglion lymphatique - la moelle. Ils ont également recueilli des preuves qui lient la lipomatose à la transformation des fibroblastes (des cellules de soutien des ganglions lymphatiques) en cellules graisseuses (les adipocytes). Notamment, certains types spécifiques de fibroblastes situés dans la moelle étaient particulièrement susceptibles de devenir des adipocytes.

Même pendant les premiers stades de la lipomatose, les chercheurs ont noté des changements négatifs qui ont entravé la capacité des ganglions lymphatiques à fournir une immunité efficace. Plus précisément, les vaisseaux sanguins et lymphatiques spécialisés qui fournissent normalement des canaux permettant aux cellules immunitaires d'entrer et de sortir du ganglion lymphatique ont été détruits dans les parties du ganglion où la graisse s'était formée. Dans certains cas, il serait possible que la graisse consomme tout le ganglion lymphatique, le rendant totalement incapable de fonctionner.