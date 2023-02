À quel moment de la journée s'exercer pour brûler le plus de graisses ?

L'ESSENTIEL Les souris et les humains partagent de nombreuses fonctions physiologiques de base.

C’est pourquoi elles sont un modèle établi de longue date pour la physiologie et le métabolisme humains.

Cependant, les chercheurs affirment que leur comparaison est limitée par le fait que les souris sont des créatures nocturnes.

La perte de poids la plus efficace appartient aux sportifs qui se lèvent tôt. C’est la conclusion d’une nouvelle étude, publiée le 13 février 2023 dans le journal de l’Académie nationale des sciences américaines : Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Les personnes qui font de l’exercice physique le matin pourraient brûler plus de graisses, si le phénomène observé chez les souris s’applique aussi aux humains.

L’étude, menée par l'institut Karolinska en Suède et l’université de Copenhague au Danemark, montre que les souris qui font de l'exercice dans une phase active précoce, ce qui correspond à une séance d'exercice en fin de matinée chez l'humain, ont augmenté leur métabolisme plus que les souris qui ont fait de l'exercice au moment où elles sont en phase de repos précoce, ce qui correspond à une séance de sport en fin de soirée pour l'humain.

Des résultats qui "pourraient s'avérer utiles pour les personnes en surpoids"

Les processus biologiques fonctionnent différemment selon l'heure de la journée, en raison du rythme circadien de chaque cellule - le système qui régule le cycle veille-sommeil sur 24 heures. Pour déterminer comment l'heure de la journée durant laquelle l'exercice est effectué affecte la combustion des graisses, l’équipe de chercheurs a étudié le tissu adipeux (autrement connu sous le nom de graisse corporelle) des souris après une séance d'exercice de haute intensité effectuée à deux moments du cycle quotidien, la phase active précoce (fin de matinée pour les humains) et la phase de repos précoce (fin de soirée chez les humains).

Les chercheurs ont étudié divers marqueurs du métabolisme des graisses et analysé quels gènes étaient actifs dans le tissu adipeux après l'exercice physique. Ils ont découvert que ceux impliqués dans la stimulation du métabolisme étaient plus abondants le matin, quelle que soit la quantité de nourriture que les souris mangeaient. Les gènes actifs après l'entraînement du matin décomposaient les graisses en produisant de la chaleur et des mitochondries dans le tissu adipeux.

"Nos résultats suggèrent que l'exercice tard le matin pourrait être plus efficace que l'exercice tard le soir en termes de stimulation du métabolisme et de combustion des graisses, et si tel est le cas, ils pourraient s'avérer utiles pour les personnes en surpoids", a déclaré le professeur Juleen R. Zierath du Département de médecine et de chirurgie moléculaires et du Département de physiologie et pharmacologie de l'institut Karolinska, dans un communiqué.

Le matin est-il vraiment le meilleur moment pour faire du sport ?

"Le bon moment semble être important pour l'équilibre énergétique du corps et pour améliorer les bienfaits de l'exercice sur la santé, mais d'autres études sont nécessaires pour tirer des conclusions fiables sur la pertinence de nos découvertes pour l'homme", conclut le professeur Zierath.

Récemment, une étude menée par des chercheurs de la Société européenne de cardiologie avait déjà montré que l'activité physique matinale, entre 8h et 11h, semble avoir les effets les plus bénéfiques pour la santé cardiaque, produisant le risque le plus faible de maladie cardiaque et d'accident vasculaire cérébral.

Mais que ceux qui font leur sport le soir, par habitude ou par manque de temps, se rassurent. Pour nuancer, d’après une étude néerlandaise parue dans la revue spécialisée Diabetologia portant sur 955 participants, faire de l’activité physique l’après-midi ou le soir serait plus efficace pour limiter la résistance à l’insuline, l’une des causes du diabète de type 2.