Grosseur au sein : quand faut-il s'inquiéter ?

L'ESSENTIEL D'après Santé Publique France, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en France et représente la première cause de décès par cancer chez la femme.

En France, le dépistage est gratuit. À partir de 50 ans, il est recommandé de le réaliser tous les deux ans.

L’auto-palpation des seins est recommandée pour toutes les femmes à partir de 25 ans. Il s’agit d’un "ensemble de gestes simples qui, pratiqués tous les mois, après les règles, vous permettent de bien connaître vos seins, de détecter toute anomalie", précise le site Ruban Rose. Mais que faire lorsqu’on détecte une grosseur ? Stephanie Valente, chirurgienne-oncologue, de la Cleveland Clinic, donne quelques conseils.

Grosseur dans le sein : des examens sont nécessaires

"Je dis toujours à mes patientes : Si vous sentez une masse ou une zone anormale dans votre sein qui persiste pendant plus de trois jours, vous devriez la faire vérifier", explique-t-elle. Toute chose inhabituelle, anormale, jamais sentie auparavant, doit être signalée à un professionnel de santé. "Toute nouvelle masse, quel que soit le sexe, nécessite une mammographie ou une échographie pour voir à quoi elle ressemble à l’intérieur", ajoute Stephanie Valente.

Grosseur au sein : quelles sont les causes ?

L’une des premières choses qui vient à l’esprit lorsqu’on pense à une grosseur dans le sein est le cancer. Pourtant, cette spécialiste précise que "dans la plupart des cas, les masses mammaires sont bénignes ou non cancéreuses". Elles peuvent être la conséquence de changements dans les fibres du tissu mammaire. "Certaines masses mammaires sont des kystes ou des sacs remplis de liquide dans le sein, développe-t-elle. Elles sont fréquentes chez les femmes dans la trentaine et la quarantaine, mais peuvent se former à tout âge, surtout avant les règles." Il peut aussi s’agir d’une mastite : une inflammation provoquée par un engorgement de la glande mammaire. "Vous n'avez pas besoin d’allaiter pour ressentir cette condition, cela peut arriver à tout le monde", soulève cette spécialiste. Elle peut être causée par des implants mammaires, une maladie auto-immune, l'eczéma, le perçage des mamelons ou le tabagisme.

Masse mammaire : différentes formes possibles

Les masses mammaires n’ont pas de forme spécifique. Elles peuvent être fermes ou dures, fixes ou mobiles. "Les masses mammaires peuvent être aussi petites qu'un pois ou beaucoup plus grosses, explique Stephanie Valente. Et si vous avez un 'fibroadénome', ce type de masse mammaire non cancéreuse a tendance à être lisse et caoutchouteux." Certaines masses mammaires deviennent de plus en plus petites au fil du temps.

Grosseur dans le sein : s’agit-il d’un cancer ?

Les symptômes d’un cancer du sein sont multiples et varient fortement d’une personne à l’autre. Toutefois, une grosseur accompagnée d’autres signes peut être un signal d'alerte. L’oncologue cite : un changement dans la taille ou la forme du sein, une douleur ou une sensation de tiraillement dans le mamelon, un écoulement de liquide, une irritation de la peau, etc. "Tout changement dans votre peau ou sa couleur, toute bosse, doit être évalué, même si vous avez récemment fait une mammographie, insiste le Dr Valente. Il vaut toujours mieux prévenir que guérir !"