Souffrez-vous du syndrome de dépression post-Avatar ?

L'ESSENTIEL En France, le premier film "Avatar" est sorti en salle le 16 décembre 2009.

Le syndrome de dépression post-Avatar est un sentiment de décalage entre la vie sur Terre et sur Pandora, la planète fictive où vivent les Na’vi.

Après 13 ans d’attente, les fans d’Avatar ont pu redécouvrir la planète fictive Pandora et retrouver Jake Sully ainsi que Neytiri dans le second opus de James Cameron. Grâce à de nombreux effets spéciaux, le réalisateur fait voyager les spectateurs à travers un monde où les Na’vi, des humanoïdes bleus, vivent en harmonie avec la nature.

Comment reconnaître le syndrome de dépression post-Avatar ?

Malgré l’engouement du public, certains spectateurs ont ressenti une immense tristesse, une fois le film terminé et les lumières de la salle de cinéma rallumées. Ce phénomène déjà présent en 2009, est connu sous le nom de "syndrome de dépression post-Avatar" ou "Post Avatar Depression Syndrome (PADS)".

Selon différents témoignages recueillis par CNN quelques mois après la sortie du premier volet, le syndrome de dépression post-Avatar se traduit par un sentiment de décalage entre la vie sur Terre et sur Pandora. Pour certains, le retour à la réalité est très dur. Ils ont alors la sensation de ne pas être à leur place dans notre monde et plongent dans un état de tristesse, voire de dépression.

Avatar : "je vis dans un monde qui se meurt"

"Depuis que je suis allé voir Avatar, je suis déprimé. Regarder le monde merveilleux de Pandora et tous les Na’vi m'a donné envie d'être l'un d'entre eux. Je n'arrête pas de penser à tout ce qui s'est passé dans le film et à toutes les larmes et les frissons que j'en ai reçus", avait confié un homme nommé Mike sur le forum de fans "Naviblue", en 2010.

Sur un autre forum, Ivar Hill, un Suédois âgé, à l'époque, de 17 ans, avait également évoqué son syndrome de dépression post-Avatar. "Je me suis réveillé ce matin après avoir regardé Avatar pour la première fois hier, le monde semblait ... gris (…) C’est comme si ma vie entière, tout ce que j'ai fait et pour lequel j'ai travaillé, avait perdu son sens. Tout semble si... vide de sens. Je ne vois toujours pas de raison de continuer à faire quoi que ce soit. Je vis dans un monde qui se meurt."

Les jeunes hommes seraient principalement concernés par le PADS

D’après les informations de CNN, le PADS touchait surtout des jeunes hommes isolés à l’école et/ou à la maison. Des spectateurs avaient aussi développé des idées noires après avoir visionné le premier Avatar. "Il a fallu le meilleur de notre technologie pour créer ce monde virtuel, et la vie réelle ne sera jamais aussi utopique qu'elle semble à l'écran. Cela rend la vie réelle plus imparfaite", avait noté le Docteur Stephan Quentzel, auprès du média américain.

Interrogé par le New York Times Magazine, treize ans plus tard, Ivar Hill, a affirmé avoir vaincu son syndrome de dépression post-Avatar, notamment grâce au soutien des fans sur les forums. Désormais, le jeune Suédois passe plus de temps à se balader en forêt, à lire de la philosophie, et surtout, il a trouvé l’amour grâce à son témoignage. "Ma vie serait très, très différente si je n'avais pas vu ce film par hasard en 2010 (…) Peut-être que si ce n'était pas Avatar, quelque chose d'autre se serait présenté", a-t-il affirmé.