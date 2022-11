Diabète : 10 habitudes à prendre pour réduire les risques de complications

L'ESSENTIEL Selon l’Assurance maladie, environ 4 millions de personnes étaient diabétiques en France en 2019.

Le diabète est une maladie chronique, liée à une mauvaise production ou utilisation de l’insuline par l’organisme.

Cécité, infarctus ou encore insuffisance rénale : le diabète peut engendrer différentes complications, liées à la mauvaise régulation de la glycémie. "Les hyperglycémies répétées et prolongées entraînent à long terme une altération des nerfs et des vaisseaux sanguins présents dans tout le corps", explique la Fédération Française des Diabétiques. Des spécialistes de la clinique Mayo, située aux États-Unis, proposent dix conseils pour mieux gérer son diabète et éviter ces complications.

Apprendre à bien gérer son diabète

Ils recommandent aux personnes concernées de se documenter sur la maladie, de prendre de bonnes habitudes en pratiquant une activité physique quotidienne et en surveillant leur poids. Il est aussi important d’effectuer correctement le contrôle de sa glycémie et de prendre scrupuleusement son traitement.

Le tabagisme, un facteur de risque de complication du diabète

"Fumer augmente votre risque de diabète de type 2 et le risque de diverses complications", soulignent les spécialistes de la clinique Mayo. Le tabagisme réduit le flux sanguin vers les jambes et les pieds, ce qui peut générer des infections ou des ulcères, qui peuvent aboutir à une amputation dans les cas les plus graves. Mais fumer est aussi néfaste pour la santé oculaire, les nerfs, les reins et la santé cardio-vasculaire.

La tension et le cholestérol à contrôler pour limiter les risques liés au diabète

L'hypertension artérielle et l’hypercholestérolémie peuvent endommager les vaisseaux sanguins. Or le diabète dégrade lui aussi ces vaisseaux, l’accumulation de ces différentes pathologies peut engendrer des problèmes de santé graves dont la crise cardiaque ou l’accident vasculaire cérébral. Les professionnels de santé de la Mayo Clinic conseillent de manger équilibré, en limitant les apports en graisses et en sel, de limiter l’alcool et de faire du sport, voire de prendre un traitement adapté si nécessaire.

Surveiller sa santé pour mieux contrôler les effets du diabète

"Prévoyez deux à quatre examens du diabète par an", conseillent ces spécialistes. Ces rendez-vous permettent de vérifier que la maladie n’a pas engendré de complications sur les yeux, les reins, les nerfs ou encore le cœur.

Se faire vacciner, c’est aussi se protéger !

Le diabète augmente le risque de contracter certaines maladies. Pour s’en prémunir, les scientifiques de la Mayo Clinic recommandent de se faire vacciner lorsque cela est possible. Par exemple, il est conseillé de recevoir le vaccin contre la grippe, la pneumonie, l’hépatite B et le tétanos.

Diabète : l’importance de prendre soin de ses dents

Le diabète augmente le risque d’infection des gencives. "Brossez-vous les dents au moins deux fois par jour avec un dentifrice au fluor, utilisez du fil dentaire une fois par jour et prévoyez des examens dentaires au moins deux fois par an", conseillent-ils. En cas de rougeur, saignement ou gonflement, il faut prendre contact rapidement avec un dentiste.

Les pieds, des membres fragilisés par le diabète

"Une glycémie élevée peut réduire le flux sanguin et endommager les nerfs de vos pieds", poursuivent-ils. Une coupure ou une ampoule peuvent dégénérer rapidement, et entraîner des infections. Il est important d’avoir une hygiène des pieds rigoureuse, tout en les hydratant bien, et de vérifier tous les jours leur état pour détecter la moindre plaie. Les membres de la Mayo Clinic déconseillent de marcher pieds nus, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur.

Faut-il prendre de l’aspirine tous les jours en cas de diabète ?

Selon ces spécialistes, certaines personnes devraient prendre de l’aspirine tous les jours pour réduire leur risque de problème cardiaque, mais chez certaines, les risques associés à ces médicaments semblent supérieurs aux bénéfices. "Demandez à votre médecin si un traitement quotidien à l'aspirine peut vous convenir, notamment quel dosage d'aspirine serait le plus approprié", indiquent-ils.

L’alcool, à consommer avec modération et prudence

Tout le monde doit boire de l’alcool avec modération, mais les personnes atteintes de diabète doivent être encore plus vigilantes car la consommation d’alcool peut engendrer une baisse ou une hausse de la glycémie. "Si vous choisissez de boire, faites-le avec modération, c'est-à-dire pas plus d'un verre par jour pour les femmes et deux verres par jour pour les hommes, suggère la Mayo Clinic. Buvez toujours avec un repas ou une collation."

Le stress, un facteur de risque pour les personnes diabétiques

La gestion du diabète peut devenir contraignante et source de stress. Mais ce dernier peut nous pousser à négliger les soins, essentiels à la prévention des complications. La Mayo Clinic conseille aux personnes diabétiques d’apprendre à réduire leur stress, en pratiquant la relaxation, en dormant suffisamment et en se fixant des limites au quotidien pour ne pas être dépassé.