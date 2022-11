Diabète : bientôt un implant sous-cutané pour mesurer la glycémie ?

L'ESSENTIEL Plus de 400 millions de personnes dans le monde souffrent du diabète.

La taille du capteur, proposé par l’équipe coréenne, correspond à environ un cinquième d'un coton-tige.

Les personnes ne souffrant pas de diabète présentent une glycémie à jeun entre 0,70 g et 1,10 g.

Alimentation, humeur, traitement, activité physique… Ces différents facteurs perturbent la glycémie. Pour bien contrôler son taux de glucose dans le sang, les patients souffrant de diabète doivent le mesurer à l’aide d’un glucomètre, d’un autopiqueur, de lancettes ou de bandelettes. En pratique, les malades se piquent le bout du doigt et mettent le sang en contact du matériel pour avoir le résultat.

"Bien que cette technique permette de mesurer le taux de glucose avec une grande précision, elle est douloureuse et provoque une irritation de la peau chez les patients qui doivent effectuer des mesures fréquentes. Cette méthode est à usage unique, a une durée de vie courte (quelques jours), et est coûteuse", ont indiqué des chercheurs de l’université nationale de Séoul (Corée du Sud).

Glycémie : "un capteur à base d'ondes électromagnétiques inséré sous la peau"

Récemment, ces scientifiques coréens ont mis au point une nouvelle manière moins invasive de mesurer la concentration de glucose dans le liquide interstitiel, un fluide présent dans les cellules du corps, sans prélèvement sanguin. Il ont élaboré un implant. "Nous proposons un capteur de glucose à base d'ondes électromagnétiques (EM) inséré sous la peau, qui est capable de suivre les modifications infimes de la permittivité diélectrique (soit une propriété physique) dus aux changements du taux de glucose dans le sang", ont-ils écrit dans une étude publiée dans la revue Scientific Reports.

Diabète : l’implant est capable "de suivre la tendance de la glycémie"

L’équipe a voulu tester l’efficacité de l’implant. Pour cela, ils l’ont utilisé sur des cochons et des Beagles, soit des petits chiens. "Le capteur et le système que nous proposons n'en sont qu'aux premiers stades de développement. Malgré cela, les résultats de l'expérience in vivo montrent une association prometteuse entre le taux de glucose dans le sang et la réponse en fréquence du capteur. En effet, le capteur montre la capacité de suivre la tendance de la glycémie", ont expliqué les auteurs dans un communiqué.