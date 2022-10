Maladie cardiaque : cet aliment très courant augmente vos risques

L'ESSENTIEL La maladie coronarienne regroupent les maladies qui se déclenchent lorsque l’approvisionnement en sang du muscle cardiaque (appelé myocarde) est interrompu ou bloqué.

La cause la plus courante est l’obstruction des artères coronaires par une accumulation de matières grasses, le « mauvais » cholestérol.

Elle est souvent asymptomatique au début mais peut ensuite entraîner des douleurs thoraciques et/ou une crise cardiaque. Les facteurs de risque comprennent le tabagisme, l'hypercholestérolémie, l'hypertension artérielle et le diabète.

Une nouvelle étude vient confirmer les effets néfastes de la consommation de céréales raffinée sur la santé cardiovasculaire. Ces céréales - contrairement aux céréales complètes - ont une composition naturelle modifiée après avoir été broyées ou passées au tamis notamment, afin d’améliorer leur durée de conservation par exemple, ce qui leur fait perdre des nutriments importants au cours du processus. On savait déjà qu’une consommation quotidienne élevée de céréales raffinées était associée à un risque accru de 33 % de maladies cardiaques. Des chercheurs iraniens ont désormais découvert qu’elle est aussi associée à un risque plus important de développer une maladie coronarienne prématurée, une maladie coronarienne qui se déclenche avant 55 ans chez les hommes ou avant 65 ans chez les femmes.

Les céréales raffinées, aussi malsaines que le sucre ?

"Un régime qui comprend la consommation d'une grande quantité de céréales malsaines et raffinées peut être considéré comme similaire à la consommation d'un régime contenant beaucoup de sucres et d'huiles malsains", a déclaré Mohammad Amin Khajavi Gaskarei, chercheur au Centre de recherche cardiovasculaire d'Ispahan, en Iran, et auteur principal de l'étude à venir, dans un communiqué.

Cette dernière sera présentée au congrès de l'American College of Cardiology, "ACC Middle East 2022", qui se tiendra à Dubaï, aux Émirats arabes unis, du 7 au 9 octobre 2022. Elle a été menée sur 1.369 Iraniens atteints de maladie coronarienne prématurée, ainsi que 1.168 patients avec des artères coronaires normales qui constituaient le groupe témoin. Les participants ont reçu un questionnaire sur leurs habitudes alimentaires afin d'évaluer le lien entre la consommation de céréales complètes ou de céréales raffinées et le risque de maladie coronarienne prématurée chez les personnes sans antécédents cardiaques.

Santé cardiaque : les bienfaits des céréales complètes

Résultat : une consommation plus élevée de céréales raffinées était associée à un risque plus important, tandis que la consommation de céréales complètes était au contraire liée à un risque réduit de développer une maladie coronarienne prématurée.

Là encore, les bienfaits des céréales complètes sur la santé cardiaque avaient déjà été soulignés par de précédentes études. À noter que leur consommation régulière est également liée à une réduction des risques de diabète de type 2 et de mortalité prématurée, ainsi qu'à l’augmentation des chances de perdre du poids.

"Alors que de plus en plus d'études démontrent une augmentation de la consommation de céréales raffinées dans le monde, ainsi que leur impact sur la santé globale, il est important que nous trouvions des moyens d'encourager et d'éduquer les gens sur les bienfaits de la consommation de céréales complètes", souligne Khajavi Gaskarei.