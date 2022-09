Maladie cardiaque : cette boisson du petit déjeuner réduit les risques

L'ESSENTIEL L’Agence européenne pour la sécurité des aliments recommande de ne pas consommer plus de 400 mg de caféine par jour, soit plus de quatre expressos au cours de la journée. Chez la femme enceinte ou allaitante, elle ne doit pas dépasser 200 mg.

En dessous de cette dose, la consommation de café est associée à une augmentation de l'espérance de vie et à une réduction du risque de maladies cardiaques.

Voilà une bonne nouvelle pour les amateurs de café. Une nouvelle étude, publiée dans European Journal of Preventive Cardiology, vient confirmer les précédentes recherches qui avaient déjà vanté les bienfaits de cette boisson sur l'espérance de vie et la santé cardiovasculaire. Les chercheurs australiens ont découvert que la consommation de deux à trois tasses de café par jour réduit le risque de maladie cardiaque et le risque de décès, toutes causes confondues. Et ceci peu importe vos préférences : les résultats s'appliquent à un large éventail de variétés : café instantané, moulu ou décaféiné.

Une consommation modérée de café est bonne pour la santé

"Les résultats suggèrent qu'une consommation légère à modérée de café moulu, instantané et décaféiné devrait être considérée comme faisant partie d'un mode de vie sain", a déclaré l'auteur de l'étude, le professeur Peter Kistler du Baker Heart and Diabetes Research Institute dans un communiqué.

Selon les auteurs de l'étude, il n’y avait pas eu suffisamment de recherches sur l'impact de diverses méthodes de préparation du café sur la santé cardiaque et la longévité. Ils ont donc suivi un très large groupe de près de 450.000 adultes âgés de 40 à 69 ans grâce aux données de la UK Biobank. Toutes ces personnes n’avaient aucun antécédent de maladies cardiovasculaires au moment du démarrage de l'étude. Chacun a répondu à un questionnaire leur demandant combien de tasses de café ils buvaient par jour et si c’était du café instantané, moulu (y compris du cappuccino ou du café filtré) ou décaféiné. Les chercheurs ont regroupé les participants en six catégories : ceux qui buvaient moins d’une tasse par jour, une tasse, deux à trois tasses, quatre à cinq tasses, plus de cinq tasses de café et ceux qui n’en prenaient jamais.

Le type de café le plus populaire était le café instantané (44,1 %), suivi du café moulu (18,4 %) et du décaféiné (15,2 %). Les 100.510 personnes (22,4 %) qui ne buvaient pas de café ont servi de groupe témoin. L'équipe a ensuite comparé ces habitudes de consommation de café aux incidents d'arythmie, de maladies cardiovasculaires et de décès que les participants ont connu au cours de la durée de suivi de l’étude (12,5 années). Les auteurs notent qu'ils ont également ajusté leurs résultats pour tenir compte de l'âge, du sexe, de l'origine ethnique, de l'obésité, de l'hypertension artérielle, du diabète, de l'apnée du sommeil, des habitudes tabagiques et de la consommation de thé ou d'alcool.

Le café moulu est le plus efficace sur la réduction des risques

L'étude révèle que deux à trois tasses de n'importe quelle variété de café produisent les meilleurs résultats en termes de santé cardiaque et d'amélioration de la longévité. Par rapport aux personnes qui n'en consomment pas, les buveurs de café présentaient un risque de décès de 14 %, 27 % et 11 % inférieur, toutes causes confondues, après avoir consommé du café décaféiné, moulu et instantané, respectivement.

Le risque de maladie cardiovasculaire a également chuté de 6 %, 20 % et 9 % chez les participants buvant respectivement deux à trois tasses de café décaféiné, de café moulu et de café instantané.

Par contre, les amateurs de café décaféiné n'ont vu aucun bénéfice en ce qui concerne leur risque d'arythmie (un rythme cardiaque irrégulier). L'étude révèle également que quatre à cinq tasses de café moulu par jour réduisaient le risque d'arythmie de 17 %, tandis que deux à trois tasses de café instantané réduisaient le risque de 12 %.

"La caféine est le constituant le plus connu du café, mais la boisson contient plus de 100 composants biologiquement actifs. Il est probable que les composés non caféinés soient responsables des relations positives observées entre la consommation de café, les maladies cardiovasculaires et la survie", ajoute le professeur Kistler. "Nos résultats indiquent que la consommation de petites quantités de café de tous types ne doit pas être découragée, mais peut être appréciée comme un comportement sain pour le cœur", conclut-il.