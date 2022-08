Les boissons au cola sont-elles néfastes pour le cerveau ?

L'ESSENTIEL La consommation de boissons sucrées a augmenté fortement ces dernières décennies.

La consommation trop élevée de boissons à base de cola est associée à différents troubles, notamment le déclin cognitif.

Les sodas et autres boissons sucrées sont trop riches en sucre, nuisent à la santé bucco-dentaire, et augmentent le risque de prise de poids. Ces liquides peuvent aussi engendrer une résistance à l’insuline, ou encore une dyslipidémie, un trouble métabolique. Mais ils pourraient aussi nuire à notre santé cérébrale. Des chercheurs en font le constat dans une étude parue dans Experimental Gerontology.

Des tests sur des rats

L’équipe scientifique a observé les effets des colas sur le comportement de rats. Pendant environ deux mois, ils ont fourni deux types de boissons aux rongeurs. Un groupe de contrôle a bu seulement de l’eau, les deux autres ont bu soit seulement du soda, soit un mélange soda / eau. Différents labyrinthes ont été utilisés pour observer les effets des boissons sur la santé cognitive des rats. Grâce à eux, les chercheurs ont pu observer l’état de leur mémoire spatiale notamment.

Les tests comportementaux ont duré dix jours, suivi par des autopsies des cerveaux des rats, pour analyser les niveaux de certaines enzymes. Les auteurs se sont intéressés en particulier au cortex frontal et à l’hippocampe : le premier contrôle "la coordination musculaire, et les mouvements de la tête et du cou comme la mastication et la déglutition", précise l’Institut du cerveau. Quant à l’hippocampe, il contribue à la mémoire et à notre circulation dans l’espace.

Des effets sur la mémoire et le stress oxydatif

"La consommation de boissons gazeuses à base de cola a causé des troubles de la mémoire", constatent les chercheurs brésiliens et polonais. Les groupes concernés étaient les rats de deux et huit mois, mais pas ceux de 14 mois. Les niveaux des enzymes antioxydantes catalase (CAT) étaient plus faibles chez les rats de huit mois et étaient plus élevés, pour les enzymes superoxyde dismutase (SOD) chez les rats de 8 et 14 mois.

"Par conséquent, les résultats montrent que la consommation à long terme de boissons gazeuses entraîne des troubles de la mémoire et un stress oxydatif", concluent-ils. Ce dernier correspond à une agression des cellules par les radicaux libres. D’autres facteurs peuvent le provoquer comme le tabac, la pollution ou l’alcool. Il peut générer des maladies, et un vieillissement prématuré des cellules. "Les boissons gazeuses ont provoqué des altérations du système oxydatif à tous les âges évalués", signalent les auteurs. En ce qui concerne la mémoire, les conséquences du cola varient selon l’âge : "Les plus jeunes semblent être plus sensibles aux altérations du comportement liés aux boissons gazeuses", estiment les scientifiques.

Des boissons à limiter

Depuis longtemps, les effets néfastes du cola, et d’autres boissons sucrées, sur la santé ont conduit à des recommandations dédiées. Ainsi, les autorités sanitaires conseillent de les limiter au maximum, même lorsqu’elles sont allégées. "Dans tous les cas, pas plus d’un verre par jour", prévient le programme Manger Bouger. "Privilégiez l’eau qui est la seule boisson recommandée", suggère le site. En juin dernier, Médiacités a alerté sur la santé des enfants de moins de six ans qui boivent des sodas. Les dentistes constatent qu’ils souffrent de problèmes bucco-dentaires précoces, notamment les caries. Pour les jeunes enfants, ces boissons sont définitivement à proscrire.