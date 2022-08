Sodas, les faux amis de la canicule !

L'ESSENTIEL Une baisse de la consommation de boissons sucrées un recul du nombre de cas de surpoids, d’obésité, de diabète et de carie dentaire.

Les sodas renferment des glucides simples, qui fournissent de l’énergie, mais seulement pour un temps bref.

Avec la canicule se pose le problème des boissons pour s’hydrater. Boire est parfois un problème pour ceux qui n’aiment pas l’eau fraîche et préfèrent une boisson sucrée, par exemple, un de ces sodas dont la publicité inonde le monde. Une fausse bonne idée…

Le sucre est "l’essence" de nos muscles. Sans lui, l’homme serait immobile ! Mais il se stocke très mal et en très petite quantité : au bout de quelques minutes d’effort, il n’y en a plus de disponible. Le chasseur de la préhistoire aurait dû se trouver démuni, lorsque la traque de son gibier durait des heures. Certes, la nature lui avait donné le goût spontané du sucré, vous avez remarqué qu’en cas de fringale, on a rarement envie de manger des brocolis. Des sucres qui provoquent aussi une réaction immédiate de plaisir, qui est sans doute la raison pour laquelle on en abuse souvent. Mais surtout, l’organisme sait mettre le sucre en réserve, sous forme de… graisse !

Comment limiter leur consommation ?

Si vous aimez terminer vos repas sur une note sucrée, préférez prendre un fruit. Consommez vos laitages sans ajouter de sucre et agrémentez-les plutôt de dés de fruits, de compote sans sucres ajoutés. Il y a enfin les édulcorants de synthèse : les produits dits "light" sont effectivement une solution qui permet de consommer moins de sucre, sans apporter de calories. Sous le nom barbare d’édulcorant se rangent les fameuses sucrettes, les boissons light et quelques stupidités comme le chocolat de régime ! Les faux sucres – l'aspartame est le plus connu – ont un pouvoir sucrant 300 à 400 fois supérieur à celui du sucre, ce qui explique pourquoi pour un effet équivalent, leur apport en calories est négligeable. La performance est impressionnante pour les boissons dites "light" : un litre de cola, quelle que soit sa marque, apporte 100 grammes de sucre. Sa version light, rien du tout. C'est donc là, en fait, que doit porter l'effort principal, et peut-être moins sur la privation du café matinal sucré traditionnellement.

Sans danger ?

C’est aussi un domaine pour lequel les études les plus contradictoires sont quasi quotidiennes. Le poids des lobbies n’aide pas à la clarté, mais les autorités de santé estiment aujourd'hui que ces produits ne sont pas dangereux. Toutefois, la médecine moderne, qui préfère la restriction plutôt que l'imitation, en conseillant de ne pas les utiliser, botte clairement et hypocritement en touche. C’est exact que les édulcorants ne permettent pas de "se sevrer" du goût sucré et peuvent ainsi contribuer à entretenir, dans votre corps, la prédilection pour le goût sucré et rendent donc la rechute probable à tout moment.

On peut choisir, dans ce domaine, une attitude pragmatique : ne pas les utiliser quand on ne peut se passer de sucre, par exemple avec le café ; quand c’est difficile, par exemple avec les boissons, vous pouvez consommer, sans trop d’arrières-pensées, les produits à base d’édulcorants. Avec modération !