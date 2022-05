Boire du soda au quotidien réduit l’espérance de vie

L'ESSENTIEL Boire des boissons sucrées peut avoir un impact sur le processus de vieillissement physiologique

Il est recommandé de remplacer les sodas par de l’eau et de boire entre 1 et 2 litres d'eau par jour

L’inflammation chronique, le stress oxydatif et le déséquilibre de la flore intestinale… voilà ce que favorisent les boissons sucrées, d’après les auteurs d’une étude parue en septembre dernier dans Current Nutrition Reports.

Or, ce charmant cocktail de processus biologiques indésirables entraîne un vieillissement accéléré : "La consommation de boissons sucrées a des conséquences néfastes sur la santé des personnes vieillissantes, à cause notamment des maladies cardiovasculaires, du diabète et du cancer", résument les chercheurs.

Facteur déterminant

Avec l'allongement de l'espérance de vie, l'écart entre la durée de vie et la durée de vie en bonne santé et sans maladie s'est creusé en raison de la charge massive des maladies chroniques liées à l'âge, et la recherche sur le vieillissement en bonne santé a pris de l'ampleur.

De plus en plus de données suggèrent que l'alimentation est un facteur déterminant du vieillissement en bonne santé : la nutrition est d’ailleurs l’un des facteurs modifiables le plus accessible!

La consommation de ces boissons sucrées, une source majeure de sucres ajoutés, laisse elle présager de mauvais résultats en matière de santé dans la population vieillissante.

Télomères plus courts

En 2014, une étude avait établi le lien entre consommation de boissons gazeuses sucrées et des télomères plus courts - les télomères sont les extrémités des chromosomes dont le maintien de la longueur sous-tend un vieillissement cellulaire sain.

Après avoir étudié 5309 adultes américains, âgés de 20 à 65 ans, sans antécédents de diabète ou de maladie cardiovasculaire, issus des National Health and Nutrition Examination Surveys de 1999 à 2002, les chercheurs avaient conclu que la consommation régulière de sodas sucrés pourrait influencer le développement de maladies métaboliques par un vieillissement cellulaire accéléré.

Boire de l'eau

La bonne nouvelle, c’est que le secret de la longévité est à portée de main : boire de l’eau reste le moyen le plus sain et simple de renouveler les cellules et maintenir le bon fonctionnement de l’organisme.

En effet, le corps étant composé à 70 % d'eau, il est nécessaire de s'hydrater pour alimenter tous les organes. D’autant plus qu'avec les années, la sensation de soif est diminuée et que la vieillesse entraîne un déséquilibre du métabolisme de l’eau qui peut provoquer plus facilement la déshydratation.