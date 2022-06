Les bons gestes pour s'endormir quand il fait chaud

L'ESSENTIEL La température d’une chambre doit être comprise entre 16 et 18°C.

La canicule est notamment caractérisée par des températures élevées pendant la nuit.

Les personnes âgées, les jeunes enfants et les femmes enceintes sont les plus à risque.

Une vague de chaleur s’abat sur la France. Vendredi, la température sera supérieure à 30°C dans tous les départements, et elle pourrait dépasser 40°C dans le Sud-Ouest. En journée, il faut penser à bien s’hydrater, éviter les efforts physiques et privilégier l’ombre. Mais comment faire la nuit lorsque le thermomètre ne baisse pas ?

Lorsque le mercure reste élevé, il peut être difficile de trouver le sommeil, car l’endormissement est un processus complexe. "L’hygiène de vie, les consommations (alcool, substances excitantes...), l’environnement immédiat (lumière, bruit…) peuvent influencer la capacité d’un individu à s’endormir", rappelle l’Inserm. Quand il fait chaud, notre organisme "travaille" pour réguler la température corporelle, cette "activité" ne facilite pas la mise au repos et l’endormissement.

Dormir dans une pièce fraîche

La nuit se prépare dès la journée : pour s’assurer de tomber facilement dans les bras de Morphée, il faut contrôler la température de la chambre. Les volets et les fenêtres doivent être fermés lorsque la pièce est exposée au soleil, en aérant du côté ombragé. "Le soir, les dernières fenêtres fermées (persiennes et vitres) seront ouvertes, quand le soleil sera couché et que la température extérieure aura baissé, recommande le Ministère de la santé. La nuit, on laissera ouvertes, dans la mesure du possible, vitres et persiennes. On les coince pour faciliter les courants d’air." En revanche, il est déconseillé de lancer un ventilateur pendant la nuit pour limiter la température dans la chambre.

Des aliments froids et de l’eau

La chaleur est un challenge pour l’organisme, alors il faut le ménager. Le dîner doit être léger pour faciliter la digestion. "Préférer les fruits et légumes crus et les plats froids", conseille le ministère de la Santé. Le soir, il est possible de troquer l'infusion chaude par une version à température ambiante ou froide.

????Une vague de #chaleur se met en place sur la moitié sud du pays.

Rappel des précautions à prendre :

???? Boire de l'eau régulièrement

???? Fermer les volets

???? Éviter les efforts physiques

+ d'infos : https://t.co/b3j3qed6j7 pic.twitter.com/ZGfWt2s5rR — Ministère des Solidarités et de la Santé ???????? ???????? (@Sante_Gouv) June 15, 2022

Une douche fraîche

Lorsqu’il fait chaud, nous avons naturellement envie de fraîcheur et la tentation est grande de passer sous le jet froid de la douche. C’est pourtant une mauvaise idée : "évitez le bain ou le jet d'eau glacé qui sera contre productif car il provoque une augmentation du rythme cardiaque et suscite par contrecoup une production de chaleur par le corps", explique Thérasomnia. L’eau de la douche doit être fraîche, mais pas froide. Juste avant de dormir, si la chaleur vous fait souffrir, faire tremper vos mains et vos pieds dans l’eau fraîche pourra vous aider à faire redescendre votre température corporelle. Les draps peuvent être aussi humidifiés pour plus de fraîcheur. Celle-ci devrait revenir rapidement sur le pays : les températures descendront dès dimanche.