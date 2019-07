Canicule : qu'est-ce qu'une insolation et comment s'en remettre ?

Les Français respirent enfin. Après avoir vécu notre jour le plus chaud jeudi dernier, la température s’est rafraîchie dans l’Hexagone. Mais il n’est pas question pour autant de relâcher sa vigilance. Car qui dit été, dit risque d’insolation, surtout pour ceux qui passent leurs vacances à bronzer sur la plage ou à randonner en montagne. Pourquoi Docteur fait le point sur ce mal trop fréquent et souvent peu pris au sérieux en dépit des graves dangers qu’il peut entraîner, en particulier chez les petits et les personnes âgées.

Comment l’insolation survient-elle ?

Il s’agit d’un coup de chaleur provoqué par une trop longue exposition au soleil, notamment au niveau de la tête et du cou. Il peut également survenir si vous faites beaucoup de sport et ne compensez pas suffisamment les pertes d’eau dues à la transpiration lors de l’effort physique. Au cours de ce dernier, le travail musculaire fait par ailleurs produire beaucoup de chaleur à l'organisme. L’alcool est également un important facteur de risque quand il fait très chaud. En effet, il peut empêcher le corps de réguler convenablement sa température.

Que se passe-t-il dans le corps au moment d’une insolation ?

En cas de coup de chaleur, la température du corps augmente au-delà de 40°C. On parle alors d’hyperthermie : l’organisme n’arrive plus à réguler convenablement la température interne et à la maintenir à 37 comme à l’ordinaire. Votre peau deviendra sèche et chaude et vous souffrirez de crampes, de rougeurs aux visage ou de migraines. Si vous connaissez des nausées, des vomissements, des douleurs musculaires et des évanouissements, il faudra aller voir un spécialiste. Car non pris en charge, le coup de chaleur peut entraîner des troubles neurologiques, des dommages au rein ou au coeur, des comas et même des morts.

Qui sont les personnes les plus à risque ?

Si personne n’est à l’abris d’une insolation, les plus fragiles sont les plus jeunes et les plus âgés. En effet, aux âges extrêmes, le système nerveux central régule moins bien les variations de température. Par ailleurs, les bébés se déshydratent plus vite et les personnes âgées identifient moins bien les sensations corporelles de soif et de chaleur. Les personnes prenant certains médicaments sont également plus vulnérables. Les vasoconstricteurs ou les médicaments pris quand on souffre d'un trouble de déficit de l’attention hyperactivité (TDAH) sont notamment des facteurs de risque.

Comment se remettre d’une insolation ?

Il faut faire baisser la température du corps le plus vite possible. Si vous vous trouvez en compagnie d’une personne atteinte d’un coup de chaleur, placez-la à l’ombre, ventilez-la, mettez-lui un linge mouillé sur la tête et bien sûr, faites lui boire de l’eau, beaucoup d’eau. S’il s’agit d’un nourrisson, appelez le 15 immédiatement. Des pleurs, un dessèchement de la langue ou de la peau (si elle manque d’élasticité et reste plus longtemps plissée après qu’on l’a pincée) doivent vous alerter. Enfin, si la personne est dans le coma, couchez-la sur le côté au frais en attendant l'arrivée des secours.

Mais avant d’en arriver là, de nombreux réflexes simples aident à éviter les insolations. Prenez l’habitude d’éviter les efforts en plein soleil et pendant les deux heures suivant le repas. En règle générale, portez un chapeau ou une casquette, mouillez-vous régulièrement la tête, déshydratez-vous au maximum (avec de l’eau) et si vous faites du sport, pensez bien à porter des vêtements perméables afin d’évacuer correctement la chaleur.