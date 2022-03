Les disciplines artistiques peuvent diminuer les problèmes de comportement chez les adolescents

L'ESSENTIEL Plus les adolescents sont initiés à pratiquer des activités culturelles, moins ils sont susceptibles d'adopter des comportements "antisociaux".

Les auteurs de l'étude insistent sur la nécessité de rendre la culture accessible à tous les jeunes.

Publiée dans le Journal of Youth and Adolescence, l’étude se base sur les résultats de deux études longitudinales réalisées auprès de 25.000 adolescents scolarisés au lycée aux États-Unis. L'équipe de recherche a notamment analysé les questionnaires remplis par les adolescents et leurs parents entre 1988 et 2002. L'âge moyen des participants au début de ces études était de 14 à 15 ans.

Dans l'une des cohortes, environ la moitié des adolescents a déclaré avoir eu des comportements antisociaux et criminels au cours des 12 derniers mois. Le nombre moyen de fois où les participants ont adopté ces comportements au cours de l'année était de 1,6. Les jeunes participants ont également été invités à remplir des questionnaires relatifs à leur implication dans les activités culturelles, que ce soit dans le cadre scolaire ou extra-scolaire.

Les chercheurs ont pu constater en examinant les réponses des adolescents que plus ces jeunes assistaient à des concerts, lisaient ou allaient au théâtre, moins ces derniers étaient susceptibles d’être impliqués dans des comportements "anti-sociaux" comme le fait de se battre à l’école, de commettre des vols ou encore de consommer et/ou de vendre de la drogue.

Améliorer l'accès à la culture pour les jeunes

"Des recherches antérieures ont montré que l'implication dans les arts peut avoir un impact important sur la santé mentale et le bien-être des adolescents. Notre étude s'ajoute aux preuves des nombreux avantages que les arts et la culture peuvent avoir pour les jeunes, en démontrant un lien positif entre les arts et une plus faible prévalence de comportement antisocial", commentent les auteurs de l’étude, chercheurs à l’University College de Londres et à l’université de Floride.

Si les données indiquées dans l’étude relèvent purement de l’ordre du déclaratif (et donc de l’observationnel), l’étude insiste toutefois sur les effets bénéfiques des arts et de la culture en général dans le développement psychosocial des adolescents. "Nos résultats démontrent l'importance de rendre les activités artistiques et culturelles accessibles à tous les jeunes, en particulier dans le sillage de la pandémie de Covid-19, qui a limité l'accès et le financement de ces ressources", concluent les chercheurs.