10 000 pas par jour : il perd 22 kilos en moins d’un an !

L'ESSENTIEL Pendant le premier confinement, les Français ont pris en moyenne 2,5 kilos.

Une activité physique insuffisante augmente de 20 à 30% le risque de décès, selon l'OMS.

L'activité physique correspond à tout mouvement corporel qui implique une dépense d'énergie, comme la marche ou le vélo.

Chelsea Ritschel est journaliste pour le journal britannique Independent. Le 2 janvier 2021, l’un de ses amis lui a annoncé sa résolution pour la nouvelle année : marcher 10 000 pas par jour. Sans grande motivation, elle décide de faire de même. "Tout au long de janvier et février, j'ai fait quelques tentatives pour atteindre mon objectif de 10 000 pas, me demandant parfois comment mon ami pouvait être si dévoué à cet exercice quotidien", raconte-t-elle dans son témoignage. Après une journée de travail, souvent depuis son canapé, elle a du mal à faire les kilomètres nécessaires pour relever le challenge. Au mois de mars, elle abandonne totalement.

Une perte de poids impressionnante

Sa motivation revient subitement au mois d’août, après avoir retrouvé son ami après de longs mois sans se voir. Il a perdu 22 kilos pendant ces huit mois de marche quotidienne. Elle décide alors de se peser et constate les conséquences de ces plusieurs mois de confinement. "Le 9 août, j'ai terminé ma première journée officielle de marche avec 10 200 pas, moment où j'ai été immédiatement submergé par une migraine si grave que j'ai dû m’allonger", explique-t-elle. Le deuxième jour, elle ressent les mêmes symptômes. "Je n'avais pas envisagé l'impact qu’une marche de huit kilomètres dans la chaleur d'août pouvait avoir sur mon niveau d’hydratation." Elle se met à boire plus d’eau et réalise que l’objectif est tout à fait réalisable, même pour quelqu’un qui ne faisait pas d’exercice auparavant. Un mois après le début de son challenge, elle remonte sur la balance et réalise qu’elle a perdu plus de deux kilos, sans changer radicalement son alimentation. Au bout de cinq mois, elle fait le bilan : six kilos perdus et un bien-être mental. "L'air frais et le fait d'être à l'extérieur ont également eu un impact positif sur ma santé mentale, précise-t-elle, tandis que les promenades m’ont permis de garder le contact avec mes amis et ma famille, (…) grâce à de longs appels téléphoniques pendant ces longues heures."

Des effets confirmés par les études médicales

Plusieurs études scientifiques ont été consacrées aux bienfaits de l’activité physique sur la santé. En septembre dernier, des chercheurs américains ont démontré que marcher 7 000 pas par jour permettait de réduire de 50 à 70% le risque de décès, qu’elle qu’en soit la cause. Selon eux, ce n’est pas tant l’intensité qui a un effet, mais la régularité. Ils expliquent aussi que le chiffre de 7 000 pas ne doit pas être un objectif absolu, mais qu’il faut plutôt essayer de faire un petit peu plus progressivement. En revanche, les 10 000 pas sont une sorte de légende urbaine : le chiffre a été promu lors de la campagne commerciale d’un vendeur de podomètre au Japon. En France, la Haute autorité de santé conseille de faire 30 minutes de marche rapide, cinq fois par semaine, pour réduire les risques associés à la sédentarité.