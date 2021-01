Faire du sport en 2021, la bonne résolution numéro 1 des Français

L'ESSENTIEL 75% des Français ont l’intention de reprendre le sport en 2021.

67% des Français considèrent que la crise sanitaire a rendu plus difficile la possibilité de pratiquer une activité physique ou sportive.

Avec la crise sanitaire, jamais autant de Français n’ont pris la résolution de pratiquer une activité physique ou sportive. Selon une enquête de la Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV) et de l’institut IPSOS, le podium des bonnes résolutions 2021 se constitue comme suit :

1/ Pratiquer une activité physique régulière : 37% des Français (+2 pts vs 2019), c’est un record. C’est plus particulièrement vrai chez les moins de 35 ans (41%).

2/ Passer plus de temps en famille : 29% (+8% vs 2019, une progression très forte) surtout chez les personnes de 60 ans et plus (37%). Le confinement et le couvre-feu les séparent et suscitent l’envie forte de se retrouver.

3/ Avoir une alimentation plus équilibrée, pour 22% des Français (-1 pt).



Impact de la crise sanitaire

"Si elle tient la tête des bonnes résolutions encore plus fortement cette année, c’est que la pratique d’une activité physique a parfois été compliquée pour certains", analysent les sondeurs. 67% des Français considèrent que la crise sanitaire a rendu plus difficile la possibilité de pouvoir avoir une activité physique ou sportive. 75% ont ressenti au moins un impact négatif sur leur bien-être physique, psychologique ou leur état de forme général parce qu’il leur était plus difficile d’avoir une activité physique, les femmes se sentant plus affectées que les hommes.



"L’impact de la crise sanitaire, les confinements successifs et les règles de distanciation sociale auront tout de même eu un impact positif : la proportion de Français faisant du sport a considérablement augmenté mais sur des durées beaucoup plus courtes", ajoutent les auteurs de l’enquête. 81% des Français pratiquent aujourd’hui une activité sportive (+17 points par rapport à décembre 2019), sur une durée moyenne de 2,9h par semaine (vs 3,7h en décembre 2019).



75% des Français ont l’intention de reprendre le sport

Enfin, dans l’optique d’une reprise possible des activités sportives en janvier 2021, comme annoncé par le Gouvernement, 75% des Français ont l’intention de reprendre le sport. Un chiffre qui monte même à 84% pour ceux ayant trouvé difficile de faire du sport pendant la crise.



Les bénéfices pour la santé de l’activité physique sont aujourd’hui bien documentés et ses effets démontrés, quels que soient l’âge et le sexe. C'est un facteur majeur de prévention des principales pathologies chroniques (cancer, maladies cardiovasculaires, diabète….), de l'ostéoporose, du surpoids, des problèmes de croissance chez l'enfant et l'adolescent et des problèmes de santé mentale (anxiété, dépression). La reprise d’une activité physique régulière adaptée est aussi un élément majeur du traitement des principales pathologies chroniques (cardiopathies ischémiques, bronchopathies chroniques obstructives, obésité et diabète de type 2, maladies neurologiques, rhumatismales et dégénératives….), et permet une amélioration de la qualité et de la quantité de sommeil.