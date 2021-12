Quand votre main révèle... votre taux de cholestérol !

L'ESSENTIEL Le cholestérol est un corps gras présent dans notre corps et dans l'alimentation.

Un taux élevé de cholestérol est associé à des risques cardiovasculaires comme l'infarctus du myocarde ou l'AVC.

Dans certains cas, le cholestérol peut être visible sur la peau, sous forme de nodules jaunâtres.

Certains prédisent l’avenir dans la paume de la main, d’autres s’apprêtent à y lire le taux de cholestérol. Des scientifiques de l'Académie des sciences chinoise et de l'Université des sciences et technologies de Chine révèlent dans un communiqué avoir découvert une technique pour détecter le niveau de cholestérol sanguin, uniquement grâce à la main.

Des dépistages invasifs

Le cholestérol LDL-C, pour cholestérol à lipoprotéines de basse densité, est parfois qualifié de mauvais. Au-delà d’un certain seuil, il augmente le risque de maladie cardiovasculaire. Généralement, son taux est normal lorsqu’il est inférieur à 1,6 g/L de sang, ce seuil est plus bas chez les personnes ayant d’autres facteurs de risque. Pour le mesurer, il faut effectuer une prise de sang à jeun, mais ce type d’examens peut présenter des limites. "La détection invasive des lipides sanguins de routine fluctue en fonction de l'alimentation, de l'exercice et du poids", rappellent les auteurs de cette étude. Ils soulignent également que certaines personnes doivent faire un dépistage fréquemment, or, la prise de sang est une procédure invasive qui peut être contraignante.

Un outil basé sur la lumière

La méthode innovante, mise au point par les scientifiques chinois, nécessite deux outils : un produit et un appareil. Le premier est un réactif fluorescent, qu’il faut appliquer sur la paume de la main, il est capable de se lier au cholestérol présent sur la peau. Le second est un détecteur qui va analyser la teneur en cholestérol de la peau. Une fois le produit étalé, la personne passe sa main sur le détecteur, qui envoie une lumière spécifique, pour analyser le spectre lumineux de la peau. "La quantité de réactif de liaison à la surface de la peau est positivement corrélée avec la teneur en cholestérol", expliquent les chercheurs. Concrètement, cela signifie que plus le produit réagit, plus la teneur en cholestérol est élevée. "Ce système non invasif peut potentiellement être utilisé pour la surveillance à long terme des taux de lipides sanguins dans les maladies cardiovasculaires", estiment les chercheurs. Selon eux, le cholestérol cutané serait même plus fiable, en comparaison à son équivalent sanguin, car il fluctue plus rarement et plus lentement.

Une simple image pour détecter le taux de cholestérol

En 2012, des chercheurs indiens ont poussé cette démarche encore plus loin : ils ont mis au point un test capable de détecter le niveau de cholestérol avec seulement une photo de la main. Ils ont créé une base de données des taux de cholestérol enregistrés avec d’un côté des tests sanguins standards et de l’autre, des photographies de la main pour chacun des patients. Comme le cholestérol est concentré dans les plis des doigts, l’analyse des images permet de deviner son taux. Les scientifiques ont ensuite développé un programme informatique de traitement d'images qui compare la photo de la main d’un nouveau patient avec les milliers d'entrées de la base de données pour la faire correspondre à une lecture de cholestérol spécifique. Il faudra toutefois attendre encore avant que ces méthodes innovantes ne soient disponibles pour le grand public.