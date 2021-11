Ces aliments à consommer pour lutter contre le cholestérol

L'ESSENTIEL Pour réduire son taux de cholestérol, il faut manger des fruits, des légumes, des légumineuses, des céréales complètes et du poisson gras.

Cette alimentation équilibrée associée à une pratique sportive régulière permet de réduire le taux de cholestérol ou de prévenir son apparition.

Près de 20% des Français ont un taux de cholestérol trop élevé, selon les résultats d’une étude publiée dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH).

Le cholestérol est un corps gras fabriqué par notre organisme. Celui-ci se trouve également dans l’alimentation. Quand un individu a du cholestérol en excès dans le sang, ce n’est pas une maladie en soi mais seulement un facteur de risque pour d’autres problèmes de santé, notamment au niveau du cœur et des vaisseaux sanguins.

Des fruits et des légumes

Plusieurs aliments sont fortement recommandés pour faire baisser son taux de cholestérol dans le sang.... À commencer par - évidemment - les fruits et les légumes. La raison est simple : ils sont riches en fibres et en antioxydants, deux éléments essentiels pour lutter contre l’excès de cholestérol.

Autres aliments à privilégier pour les mêmes raisons : les fraises, les kiwis, les poivrons, les litchis, les agrumes, les carottes, les épinards, le fenouil, les blettes, les abricots, le chou et l’avocat. Ce dernier a aussi l’avantage de contenir des stérols végétaux, des substances naturelles qui limitent l’absorption du cholestérol et donc son passage dans le sang. La margarine et les huiles végétales telles que celles de colza, de soja, de noix, de lin, de tournesol ou d’olive ont les mêmes propriétés.

Pour réduire son taux de cholestérol, consommer des légumineuses est aussi vivement conseillé. Il peut par exemple s’agir d’haricots, de pois, de lentilles, de fèves ou de pois chiches.

Des poissons gras et des céréales complètes

Autre allié du régime anti-cholestérol : les céréales complètes. Fini le riz ou le pain blanc, on préférera ces aliments dans leur version “complète”. L’idéal est encore de les remplacer au quotidien par d’autres aliments comme, par exemple, du quinoa, du boulgour, du seigle complet, des flocons d’avoines, etc. Car, encore une fois, ces aliments limitent le taux de cholestérol dans le sang.

Enfin, dernier indispensable : les poissons gras comme les sardines, le thon, le saumon, le hareng… Ils sont riches en acides gras comme les Oméga 3, ce qui permet de réduire le mauvais cholestérol.

Faire du sport

Tous ces conseils nutritionnels peuvent aussi être appliqués préventivement. D’autre part, qu’il s’agisse de préventif ou de curatif, la pratique régulière d’un sport est aussi cruciale pour la santé et la régulation de son taux de cholestérol. Selon la Fédération Française de Cardiologie : “Il est recommandé de pratiquer régulièrement une activité physique (marche, course à pied, cyclisme, natation, entraînement aérobie…) à intensité modérée ou élevée entre 30 et 60 minutes au moins 5 fois par semaine”.