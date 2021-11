Manger plus de légumes verts réduit la sévérité des migraines chroniques

L'ESSENTIEL Les douleurs des migraines durent entre 4 et 72 heures.

Elles sont dites chroniques lorsqu’une personne en souffre pendant plus de quinze jours par mois.

C’est un mal de tête, souvent localisé sur un seul côté du crâne, rythmé par des battements : la migraine. La douleur peut varier en intensité mais elle est récurrente. Selon l’Assurance maladie, onze millions de personnes sont concernées en France. Toutes peuvent trouver des solutions pour réduire la fréquence ou l’intensité des crises, mais aucun médicament ne permet d’éviter leur apparition sur le long terme. Dans BMJ Case Reports, des chercheurs expliquent que la consommation de légumes pourrait diminuer l’intensité des symptômes.

Douze ans de migraines chroniques, sans aucun traitement efficace

"Alors que les médicaments peuvent aider à prévenir et à traiter la maladie, un nombre croissant de preuves démontrent que le régime alimentaire peut également offrir une alternative efficace sans aucun des effets secondaires associés à certains traitements", affirment les auteurs de cette étude. Ils déclarent un médicament efficace lorsqu’il permet de réduire de moitié la fréquence et la durée des crises, ou s’il permet une amélioration des symptômes. Pour tester les hypothèses, ils ont recommandé un nouveau régime alimentaire à un patient, souffrant de migraines chroniques depuis plus de douze ans. Auparavant, celui-ci avait essayé plusieurs types de médicament, avait arrêté de consommer certains produits considérés comme des déclencheurs (noix, caféine, chocolat, fruits secs, etc), il avait aussi tenté le yoga et la médiation : rien n’a réduit la gravité et la fréquence de ses migraines.

Qu’est-ce que le régime LIFE ?

Dans le cadre de cette étude, le patient a adopté le régime LIFE, pour "Low Inflammatory Foods Everyday", soit peu de nourriture inflammatoire chaque jour : il comprend au moins 140 g de légumes verts, comme les épinards, le chou frisé ou le cresson. Ceux-ci doivent être consommés crus ou cuits, ou sous forme de smoothie. Les apports en céréales complètes, en légumes riches en amidon, en huile et en protéines animales étaient limités. Si les chercheurs ont estimé que cette alimentation pouvait être bénéfique, c’est parce que l’inflammation et le stress oxydatif sont des facteurs de risque de migraine.

Des effets bénéfiques en deux mois

Après deux mois avec ces nouvelles habitudes alimentaires, le patient a déclaré n’avoir eu qu’une seule migraine par mois, avec une intensité et une durée diminuées. Il a même arrêté de prendre tous ses médicaments contre la migraine. Même lorsqu'il a essayé certains aliments à risque, tels que les blancs d'œufs, le saumon ou le thé glacé, responsables de crises de maux de tête, celles-ci étaient beaucoup moins douloureuses et beaucoup plus courtes qu’auparavant. Au bout de trois mois, les migraines ont disparu, et depuis plus de sept ans, elles ne sont pas réapparues. Selon les auteurs, ce régime alimentaire a eu également des effets positifs sur d’autres patients l’ayant suivi pendant trois mois. Tous ont constaté une baisse de la fréquence de leur migraine. "Ce rapport suggère qu'un régime alimentaire complet à base de plantes peut offrir un traitement sûr, efficace et permanent pour inverser la migraine chronique", concluent-ils.