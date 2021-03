Pour devenir fort comme Popeye, mangez des légumes à feuilles vertes !

L'ESSENTIEL Une forte concentration de nitrate dans les légumes à feuilles vertes permet de renforcer les muscles

Mangez des épinards et devenez fort comme Popeye ! Rappelez-vous de ce marin qui devenait tout d’un coup super musclé après avoir mangé des épinards prétendument riches en fer, avec ses biceps qui se gonflaient, prenant la forme de deux enclumes. Les épinards contiennent en réalité très peu de fers mais permettent bien de gonfler les muscles grâce à une forte concentration de nitrates. Dans une étude parue le 24 mars dans le Journal of Nutrition, des chercheurs australiens de l’université Edith-Cowan (ECU) montrent que manger quotidiennement des légumes à feuilles vertes, comme les épinards, stimule la fonction musculaire.

Solidifier les os

Les chercheurs ont examiné les données de 3 759 volontaires collectées sur une période de 12 ans au travers de l’étude AusDiab du Baker Heart and Diabetes Institute de Melbourne. Ils ont constaté que ceux qui ont la consommation régulière de nitrate la plus élevée ont une force musculaire 11% plus forte que ceux avec le plus faible apport de nitrate. Ils ont même montré une vitesse de marche jusqu'à 4% plus rapide. Le tout sans activité physique supplémentaire. “Ces résultats apportent des preuves importantes du rôle que joue le régime alimentaire dans la santé globale, a conclu le Dr Marc Sim qui travaille à l'Institut de recherche nutritionnelle de l'ECU et chercheur principal de l’étude. Notre étude a montré que les régimes riches en légumes riches en nitrates peuvent renforcer votre force musculaire indépendamment de toute activité physique.”

La fonction musculaire est importante pour maintenir une bonne santé générale et en particulier la solidité des os plus tard dans la vie. Elle permet notamment d’éviter les risques de chutes et de fractures. “Pour optimiser la fonction musculaire, nous proposons qu'une alimentation équilibrée riche en légumes à feuilles vertes soit combinée avec un exercice régulier, y compris la musculation”, conseille le Dr Marc Sim.

En manger quotidiennement

Les légumes à feuilles vertes apparaissent comme les plus riches en nitrates. “Bien que les légumes à feuilles vertes soient parmi nos légumes les moins préférés, ils pourraient être les plus importants”, poursuit le Dr Sim. Parmi ces légumes, on retrouve la laitue, les épinards, le chou frisé, les brocolis, le cresson, la roquette, les endives et même la betterave. “Nous devrions manger une variété de légumes chaque jour, avec au moins une de ces portions de légumes à feuilles vertes pour obtenir une gamme d'avantages pour la santé du système musculo-squelettique et cardiovasculaire”, conseille le chercheur.

Les chercheurs précisent qu’il vaut mieux éviter de prendre des suppléments de nitrate. “Il est également préférable de manger des légumes riches en nitrates dans le cadre d'une alimentation saine plutôt que de prendre des suppléments, écrivent-ils. Les légumes à feuilles vertes fournissent toute une gamme de vitamines et de minéraux essentiels à la santé.”