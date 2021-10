Cancer du sein et autopalpation : 60% des Françaises ne savent pas comment faire

L'ESSENTIEL En plus de l’autopalpation, un examen annuel des seins chez un gynécologue est recommandé dès 25 ans.

A partir de 50 ans, il est aussi conseillé de se faire dépister tous les deux ans via une mammographie.

Réalisée auprès de 1 017 femmes âgées de 18 ans et plus, une nouvelle étude Ifop/Gleeden révèle que le dépistage du cancer du sein a nettement progressé chez les Françaises depuis 1994, mais que la fréquence d’autopalpation évolue en revanche très peu.

Tirer la sonnette d'alarme

Au total, 60% des Françaises ne sont pas renseignées sur le sujet ou ne savent pas comment faire. 33% des femmes ne se palpent par ailleurs jamais les seins toutes seules, alors que 40% d’entre elles jugent ce geste très utile. "Les résultats de cette étude sonnent l’alarme quant à la faible progression des femmes pratiquant l’autopalpation en prévention du cancer du sein", commente François Kraus, responsable du pôle genre/sexualités de l’Ifop.

Comment s'autopalper ?

Pour sensibiliser à l’importance de l’autopalpation et expliquer comment faire, Gleeden et Cerhom ont conçu une vidéo humoristique intitulée : "un vrai film de boobs" (voir ci-dessous).

A partir de 25 ans, l’autopalpation doit se faire tous les mois après la fin des règles. Il faut d’abord inspecter sa poitrine visuellement, puis la palper avec les trois doigts du milieu (voir la vidéo ci-dessous).