Cancer du sein : quelles sont nos habitudes de vie les plus à risque ?

L'ESSENTIEL Seule une petite partie des cancers du sein (5 à 10%) sont héréditaires, c’est-à-dire attribuables à une mutation génétique.

En comparaison avec d'autres cancers, les chances de survivre à un cancer du sein sont élevées (90%).

La prévention est un moyen efficace pour réduire les risques de survenue d’un cancer du sein. Dans un rapport du Centre international de Recherche sur le Cancer et de l’Institut national du cancer publié en 2015, les deux institutions rappellent que nous pouvons éviter 40 % des cancers en modifiant nos comportements de tous les jours.

Alcool, obésité, tabac

Sur la base des résultats de cette étude, il est possible d’estimer, pour l’année 2018, le nombre de cas de cancers du sein attribuables aux principaux facteurs de risque suivant :



- 8 700 cas attribuables à la consommation d’alcool ;



- 4 900 cas attribuables au surpoids ou à l’obésité ;



- 2 600 cas attribuables à la consommation de tabac ;



- 2 500 cas à une alimentation déséquilibrée ;



- 1 700 cas au manque d’activité physique chez les femmes post-ménopausées.



Soit environ 20 000 cancers du sein attribuables au surpoids, à la consommation d’alcool et de tabac, une alimentation déséquilibrée et un manque d’activité physique.

Miser sur la prévention

"La prévention est, avec le dépistage précoce, assurément un des deux leviers majeurs de lutte contre les cancers du sein", insiste donc l’Institut National du cancer. Le cancer du sein demeure le plus fréquent chez la femme : chaque année, près de 59 000 d’entre elles apprennent qu’elles ont développé la maladie et plus de 12 100 en décèdent.