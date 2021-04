Vaccins Covid-19 : des sites pour profiter des doses «perdues»

L'ESSENTIEL Covidliste promet d'alerter les inscrits éligibles si une dose de vaccin est disponible dans un centre près de chez eux.

Vite ma dose! facilite la prise de rendez-vous dans les lieux de vaccination de son département.

Une fois le flacon ouvert, les doses de vaccin ne sont pas utilisables éternellement, notamment pour celui de Pfizer qui ne se conserve pas plus de six heures.

Pour l’instant, seuls les plus de 70 ans les plus de 50 ans avec comorbidités et les soignants sont autorisés à se faire vacciner. Pourtant, les histoires de personnes qui ne rentrent pas dans cette catégorie mais qui ont quand même reçu une injection se multiplient. Il s’agit de doses qui n’avaient pas trouvé preneurs et qui auraient fini à la poubelle si personne ne s’était présenté. les sites Covidliste et Vite ma dose! promettent de lutter contre le gâchis en permettant d'alerter les inscrits quand des doses seront disponibles et de faciliter la prise de rendez-vous.

Plus de gaspillage

Chaque dose compte dans la lutte contre le coronavirus. Les deux spécialistes du Big data et du Machine learning, Martin Daniel et Mathieu Ripart, en collaboration avec les docteurs Jad Choucair et Antoine Roux, pneumologues à l’hôpital Foch de Suresnes, l’ont bien compris. Avec Covidliste, un site bénévole, ils espèrent “faciliter la tâche” des centres de vaccination qui auront “accès aux volontaires autour d’eux. Lorsqu’une dose de vaccin est disponible, et que vous êtes éligibles, vous êtes prévenus”, a décrit Martin Daniel sur Twitter.

Une alerte sera alors envoyée aux inscrits éligibles pour leur indiquer qu'une place est disponible. Ce site peut s’avérer très utile pour ne pas perdre les doses de vaccins qui, une fois ouvert, ne peuvent pas être conservés éternellement. C’est notamment le cas du produit développé par Pfizer dont les flacons ne se conservent pas plus de six heures une fois qu'ils ont été préparés et ouverts. Si personne ne se présente dans les heures qui suivent, ces doses seront donc perdues.

Pour s’inscrire, il suffit de fournir des renseignements de base tels que le nom, l’adresse, la date de naissance, le numéro de téléphone et l’adresse mail. Aucune donnée de santé n’est réclamée. Les centres de vaccination qui utilisent la Covidliste vont recevoir ces informations et cela pourra faciliter la formation de listes d’attente qui risquent de s’allonger à mesure que l’éligibilité à la vaccination va grandir. Par ailleurs, les créateurs du site ont tenu à rassurer : les règles générales sur la protection des données (RGPD) sont respectées. Déjà plus de 34 000 personnes sont inscrites alors que le site n’a été lancé qu’il y a quelques jours.

Trouver le prochain rendez-vous dans son département

Le 1er avril, le créateur de Covid Tracker - qui publie jour après jour des données et statistiques sur l'épidémie de Covid-19 -, Guillaume Rozier, a lancé le moteur de recherche Vite ma dose! qui recense les créneaux de vaccination disponibles dans les départements. Là aussi, ce système pourra s'avérer précieux lorsque la possibilité vaccinale va progressivement s'étendre à tous les adultes. Pour l’instant, cela ne fonctionne qu’avec les rendez-vous disponibles sur Doctolib mais le service pourrait être étendu aux trois autres plateformes sélectionnées par le gouvernement pour accélérer la vaccination, KelDoc, Maiia et Clickdoc.

Sur ce site, il suffit d’entrer le département de son choix pour que s’affiche la date et le lieu du prochain rendez-vous disponible. L'outil repose sur les données du Ministère de la Santé et est mis à jour plusieurs fois par jour, permettant de détecter les nouvelles places qui se libéreraient au cours d’une journée. Si un créneau est trouvé, le site renvoie ensuite vers Doctolib pour finaliser la prise de rendez-vous.