Coronavirus : un médicament contre la grippe réduit le temps de guérison

L'ESSENTIEL Les patients qui ont pris de l'Avigan ont près de 3 jours de convalescence en moins.

Ce médicament est déconseillé pour les femmes enceintes car il affecte le développement du fœtus.

Les chercheurs espèrent une autorisation commerciale pour le mois d'octobre.

Un nouvel espoir de traitement pour les patients atteints de la Covid-19 naît au Japon. Le groupe Fujifilm a révélé qu’Avigan, un médicament utilisé pour traiter des formes de grippe sévère, a permis une réduction “statistiquement significative” du temps de guérison, a-t-il indiqué dans un communiqué publié ce mercredi 23 septembre. Ces résultats ont conduit le groupe, sur demandes du gouvernement nippon et d’autres pays, d’augmenter la production d’Avigan.

Près de 3 jours de convalescence en moins

L’effet antiviral antigrippal du médicament a conduit les chercheurs à mener des essais chez les patients atteints de la Covid-19. “Approuvé pour la fabrication et la vente au Japon en tant qu'antiviral antigrippal, Avigan inhibe sélectivement l'ARN polymérase nécessaire à la réplication du virus grippal. En raison de ce mécanisme d'action, on s'attend à ce qu'Avigan puisse avoir un effet antiviral sur le nouveau coronavirus, car ce sont des virus à ARN du même type que les virus de la grippe”, ont écrit les chercheurs dans le communiqué.

Les résultats présentés par les chercheurs sont ceux de la phase 3 de l’essai clinique mené au Japon. Il a porté sur 156 patients, divisés en deux groupes : l’un prenant l’Avigan, l’autre un placebo. Ceux qui ont pris l’antigrippal ont vu leur durée de guérison se réduire par rapport à l’autre groupe, respectivement de 11,9 jours et 14,7 jours. La fin de convalescence est définie comme le moment où le coronavirus n'était plus détecté via des tests PCR, assorti d'une baisse des symptômes. En outre, aucun effet secondaire n’a été relevé au cours de l’essai clinique.

Une autorisation commerciale espérée pour octobre

Ce médicament est toutefois déconseillé pour les femmes enceintes. Des études réalisées sur des animaux ont montré qu’il affecte le développement du fœtus. L’objectif du groupe est désormais de déposer une demande d’autorisation commerciale au Japon “dès octobre”. Pour cela, une “analyse détaillée des données” collectées va être menée par les chercheurs. Par ailleurs, le médicament est déjà disponible, depuis 2014, pour traiter les cas sévères de grippe.