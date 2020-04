Rougeole : l'épidémie de Covid-19 empêche la vaccination de millions d’enfants

L'ESSENTIEL L'épidémie de Covid-19 a entraîné le reporte de campagnes de vaccinations dans de nombreux pays

En 2018 la rougeole a tué plus de 180 000 personnes

Le coronavirus est une source d’inquiétude majeure pour tous les pays du monde, mais sa progression n’empêche pas celle des autres maladies. Plusieurs institutions internationales alertent sur le risque de propagation dramatique de la rougeole. Dans une vingtaine de pays, des campagnes de vaccination ont été reportées et d’autres pourraient rapidement leur emboîter le pas, menaçant ainsi la santé de dizaines de millions d’enfants à travers le monde.

Des recommandations de l’OMS sur le maintien des campagnes de vaccination

Fin mars, l’Organisation mondiale de la santé a publié des recommandations sur la vaccination. Elle incite les pays non touchés par des épidémies liées à des maladies pour lesquelles un vaccin est disponible, comme la rougeole, à suspendre les campagnes de vaccination de manière temporaire. En revanche, dans les pays touchés par ce type d’épidémie, il est nécessaire de procéder à une “évaluation risques/avantages” au cas par cas. “L’évaluation doit permettre d’apprécier les risques d’un report de la riposte par rapport aux risques associés à une riposte immédiate, à la fois en termes de morbidité et de mortalité pour les maladies à prévention vaccinale et d’impact potentiel d’une poursuite de la transmission du virus de la Covid-19”, précise l’OMS dans un communiqué. Toute campagne de vaccination doit respecter les mesures de protection contre le Covid-19, en plus de celles généralement appliquées.

Maintenir le suivi des enfants non-vaccinés

Dans un texte, publié mardi 14 avril, l’Initiative contre la rougeole et la rubéole, dont font partie la Croix-Rouge américaine, les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, UNICEF, OMS et la Fondation pour les Nations unies, lance un appel aux pays touchés par les épidémies de rougeole : “Nous demandons aux dirigeants qui prennent la décision difficile de suspendre les activités de vaccination du fait de la propagation du Covid-19 d’intensifier leurs efforts de suivi des enfants non vaccinés, de manière à ce que les populations les plus vulnérables puissent être vaccinées contre la rougeole dès la reprise des activités de vaccination.” Au total, près de 117 millions d’enfants pourraient ne pas être vaccinés cette année dans 37 pays. “Ce chiffre stupéfiant n'inclut pas le nombre de nourrissons qui pourraient ne pas être vaccinés en raison de l'effet du Covid-19 sur les services de vaccination de routine”, précise le document. Or, les enfants de moins de 12 mois sont plus susceptibles de mourir des complications de la rougeole.

140 000 décès en 2018

Caractérisée par l’apparition de boutons sur la peau, cette maladie infectieuse d’origine virale est très contagieuse. Elle est bénigne pour beaucoup, mais certaines personnes risquent de souffrir d'une infection pulmonaire grave voire de séquelles neurologiques qui peuvent conduire au décès. En 2018, plus de 140 000 personnes, dont principalement des enfants et des bébés, sont décédées de la rougeole.