La Russie testera les vaccins contre le Covid-19 sur des humains en juin

L'ESSENTIEL Un laboratoire russe serait prêt à tester un vaccin contre Covid-19 dès le mois de juin

Il n'y aurait à ce jour que moins de 7 500 cas de Covid-19 et 58 décès seulement en Russie

La Russie pourrait bien apporter un vent d’espoir dont le monde a besoin face à la pandémie de coronavirus. Vektor, un important centre de recherche, a fait savoir au président Vladimir Poutine qu’il se tenait prêt pour effectuer des tests de vaccins sur des humains dès le mois de juin. Ils ont fait savoir qu’ils ont déjà reçu plus de 300 candidatures pour former un groupe de volontaires.

Dès mai “si le ministère de la Santé l'autorise”

La première phase de test devrait avoir lieu fin juin. “Les groupes de volontaires ont déjà été créés", a indiqué Rinat Maksioutov, à la tête du centre Vektor, au président Poutine lors d'une réunion avec les directeurs des principaux centres de recherche russes. La première phase de tests cliniques de trois vaccins devrait se dérouler à partir du 29 juin sur un échantillon de 180 volontaires. Rinat Maksioutov ajoute que les premiers tests sur des humains pourraient démarrer dès mai “si le ministère de la Santé l'autorise”.

Les scientifiques du centre de recherche, situé près de la ville sibérienne de Novosibirsk, ont développé des prototypes de vaccins basés sur six plateformes technologiques. Des tests sont menés actuellement sur des souris, des lapins et d'autres animaux afin de déterminer le prototype le plus prometteur d'ici au 30 avril. Le laboratoire Vektor a mené des recherches secrètes sur les armes biologiques durant la période soviétique et contient des échantillons de virus divers allant de la variole à Ebola.

En Russie, officiellement, le Covid-19 a causé des dégâts moindre qu’en Europe. Actuellement, il y a 7 497 cas de coronavirus avérés et 58 personnes sont décédées suite à une infection. “Si nous agissons avec compétence et de manière organisée et disciplinée, nous passerons cette étape difficile dans la vie de notre pays avec des pertes minimales”, a commenté Vladimir Poutine concernant la crise sanitaire mondiale.