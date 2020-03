Confinement : les exercices physiques à faire à la maison pour chasser le stress

L'ESSENTIEL En période de confinement, 15 à 30 minutes d'exercice physique par jour permettent d'évacuer le stress

Cardio-training et gainage sont efficaces contre les effets de la sédentarité

Pendant la période de confinement, faire du sport est essentiel pour se maintenir en forme et chasser le stress. Guillaume Pourcelet, professeur d’EPS au collège Octave Géard (Paris), nous donne quelques conseils pour garder le moral et se dépenser. Tout le monde n’a pas la chance d’avoir un voisin professeur de sport qui peut donner des cours depuis le toit de son immeuble comme en Espagne, au sud de Séville.

Una clase de gym para los vecinos ???????? pic.twitter.com/3cbkMU91G2 — awesome (@Rous4000) March 14, 2020

Pourquoi est-il important se maintenir en forme pendant le confinement ?

Au niveau santé, l’OMS préconise 30 minutes d’exercice chaque jour. Quand on reste à la maison, on devient sédentaire et il faut se maintenir en forme. Ça permet d’évacuer le stress, d’avoir moins de problèmes au niveau cardiaque. Niveau mental, ça nous fait penser à autre chose, cela nous sort de la routine. Si on ne pratique aucune activité physique, le risque c’est aussi de garder trop de toxines. Sur un mois ou deux, le risque vient aussi de ce que l’on mange. Il faut faire attention à ses habitudes alimentaires pendant le confinement.

Comment peut-on se maintenir en forme pendant le confinement ?

Il faut faire du cardio. Si l’on est chez soi, il faut faire des flexions, du crossfit. L’idéal c’est de sortir aller courir, même pas longtemps. Le mieux, pour maintenir une certaine rigueur, c’est de se mettre des objectifs avec un cahier d’entraînement et un nombre de répétitions à faire. Avoir un chronomètre est bien aussi, cela permet d’aider à garder cette rigueur. Il faut tenir un petit planning, pas forcément très rude, mais ça permet de maintenir une activité régulière. Comme pour toute séance sportive, il faut commencer par s’échauffer et y aller progressivement pour monter en intensité et terminer par de l’étirement. Le gainage est une bonne activité pour lutter contre le mal de dos qui peut intervenir puisque tout le monde va rester longtemps devant les écrans. Il faut aérer assez souvent et on peut même faire du sport avec la fenêtre ouverte. Ça permet de s’évader et d’avoir l’impression d’être dehors. Comme il y a personne dehors, même si on se trouve en ville, il n’y a pas de bruit. Ça permet aussi de rafraîchir le corps et d’améliorer ses performances.

Vous fournissez un programme à vos élèves ?

Oui, je vais mettre en place un programme. Je vais leur préconiser ce que l’on fait en cours, comme du crossfit ou d’autres activités qui ne nécessitent pas d’équipement. Je vais leur faire une liste d’exercices à faire avec le poids de son corps, comme du gainage, des abdos, des pompes.

Combien de temps d’activité physique par jour est-il préconisé de réaliser ?

L’idéal c’est de faire une activité pendant minimum 15 minutes, et le mieux c’est de faire 30 minutes d’exercice. Il y a beaucoup de personnes qui ont mal au genou ou autre, marcher un petit peu sans forcer ça fait déjà du bien. L’objectif, c’est la fréquence cardiaque. Pour aider à rester motivé, le mieux c’est de faire des exercices ludiques. Par exemple, pour savoir si on fait une activité qui nous fait suffisamment travailler le cardio, on peut demander à nos parents ou conjoints d’écrire une phrase assez longue et si on arrive à la lire à voix haute sans être essoufflée cela signifie que l’on n'a pas assez travaillé.