Coronavirus : la liste des évènements sportifs annulés, reportés ou menacés

L'ESSENTIEL De nombreuses manifestations sont reportées ou annulées en Europe et dans le Monde

Pour l'instant les JO de Tokyo sont maintenus

Le championnat de foot chinois pourrait reprendre le 18 avril

L’été de sport avait tout pour ravir les amateurs. Entre les Jeux olympiques, l’Euro de football et les traditionnels Tour de France, Roland-Garros ou encore la Ligue des Champions, les amateurs de sport avaient de quoi se réjouir. C’était sans compter sur le coronavirus. Les mesures de confinement touchent le monde entier et les événements sont annulés les uns après les autres. En Chine, d'où est partie l'épidémie, la situation sanitaire s'améliore et fait naître l'espoir d'une reprise rapide des compétitions sportives.

Des JO pour l’instant maintenus

L’évènement numéro 1 de l’été ce sont bien évidemment les Jeux olympiques. La compétition est prévue à Tokyo du 24 juillet au 9 août prochain. Pour le moment, elle n’est pas annulée. Hier, mardi 17 mars, le Comité international olympique (CIO) a assuré qu'“il n’est pas nécessaire de prendre de décisions radicales”, sous-entendu un report total de la compétition. “Tout suit son cours pour l’ouverture le 24 juillet”, a assuré John Coates, qui préside la Commission de coordination des JO 2020, devant la presse australienne. Problème, seuls 57% des sportifs sont déjà qualifiés pour les JO et l’annulation de la quasi-totalité des compétitions sportives dans le monde pose la question des critères de sélection. “Une augmentation du quota d’athlètes sera envisagée au cas par cas dans des circonstances exceptionnelles, avec le concours du comité d’organisation de Tokyo 2020”, ajoute le CIO. Des mesures seront proposées par les fédérations internationales et communiquées au début du mois d’avril. Dans ce contexte, Kevin Mayer, le décathlonien français recordman du monde, a déclaré au journal L’Équipe souhaiter le report des Jeux olympiques.

La planète football s’est, elle, arrêtée et tous les championnats sont pour l’instant suspendus. L’Euro de football, prévu initialement du 11 juin au 11 juillet, est d’ores et déjà repoussé à l’année prochaine. La Ligue des Champions et la Ligue Europa, les compétitions entre clubs européens, sont pour le moment suspendues. En ce qui concerne les compétitions domestiques, en France, la Ligue 1, la Ligue 2 et la Ligue féminine sont suspendues “jusqu'à nouvel ordre” tandis que les championnats anglais, italiens et allemands sont arrêtés jusqu’au 3 avril (2 avril en Allemagne) et la Liga espagnole jusqu’au 22 mars minimum.

Le Tour de France menacé

En rugby, le tournoi des VI Nations, dans lequel figure la France, est reporté à octobre prochain. Le monde du tennis s’est aussi arrêté et Roland-Garros, le tournoi du Grand Chelem de la porte d’Auteuil, est reporté à septembre prochain. Les tournois du circuit masculin ATP sont suspendus pendant six semaines jusqu'au 26 avril, et pour la WTA, le circuit féminin, les tournois sont pour l’instant annulés jusqu’au 12 avril.

Le Tour de France, dont le départ doit avoir lieu le 27 juin depuis la ville de Nice, n’est pour le moment pas officiellement reporté ni annulé mais sa tenue est fortement menacée. Le Giro, premier Grand tour de l’année en Italie, est lui reporté. Concernant les sports mécaniques, le constat est le même. Toutes les prochaines courses ont été annulées ou reportées. En Formule 1, les Grands Prix jusqu’au 19 avril sont reportés, sauf le Grand Prix d'Australie, première manche du Championnat du monde qui a été annulé. En moto, le début de la saison a été décalé de deux mois, de début mars au 3 mai. Les 24 Heures du Mans moto, prévues les 18 et 19 avril, sont reportées aux 5 et 6 septembre.

En Chine, le sport reprend petit à petit

Partout ailleurs dans le monde, le sport s'est mis sur pause. Aux États-Unis, la NBA est suspendue pour un mois minimum mais pourrait bien voir sa durée de suspension prolongée d'un mois supplémentaire. La ligue de baseball (MLB) qui devait reprendre le 9 avril a également été repoussée sans connaître la date officielle de reprise. En Amérique latine, la Copa America, organisée conjointement par l’Argentine et la Colombie, est également reportée à 2021. En Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations de football devrait elle aussi se voir décalée à l'année prochaine.

Petite note d’espoir, en Chine, épicentre de la pandémie, le sport reprend ses droits. La situation sanitaire s'améliore sensiblement depuis quelques jours et fait naître l’idée d’une reprise de la vie sportive. La Chinese Super League, le championnat chinois de football, pourrait reprendre le 18 avril prochain. Les clubs, exilés en Europe au début de l’épidémie, reviennent désormais s’entraîner dans l’Empire du milieu. C’est le cas du Wuhan Zall, l'équipe de la ville où le Covid-19 a commencé à se propager. À l’arrêt depuis le mois de janvier en raison de l’épidémie de coronavirus, le championnat de basket-ball envisagerait une reprise le 15 avril.