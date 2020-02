Soignée pour un glaucome, la chanteuse Fabienne Thibeault explique qu'elle pourrait également développer une DMLA

La chanteuse canadienne Fabienne Thibeault, qui sera l’invitée de l’émission de télévision française " L’instant de luxe" lundi 24 février, a fait des révélations sur sa santé, comme le montre un extrait exclusif de l’émission dévoilé par le site Non Stop People.

Celle qui a interprété le rôle de Marie-Jeanne dans la comédie musicale à succès Starmania, aujourd’hui âgée de 67 ans, a évoqué ses problèmes de vue, qui semblent plutôt sérieux.

"Je suis myope, je suis traitée pour un glaucome et on me prédit un DMLA", a révélé l’interprète de "Le monde est stone" au présentateur Jordan De Luxe. "On me prédit possiblement de ne plus voir", a précisé la chanteuse.

Le glaucome est irréversible mais on peut empêcher sa progression

Première cause de malvoyance chez les personnes âgées de plus de 50 ans, la dégénérescence musculaire liée à l’âge (DMLA) concerne environ un millions de personnes en France. Cette maladie d’origine multifactorielle correspond à une dégradation d’une partie de la rétine (la macula), pouvant mener à la perte de la vision centrale.

Mais, bien que très handicapante "la DMLA ne rend jamais totalement aveugle puisque la partie périphérique de la rétine reste intacte. Les chercheurs travaillent à l’amélioration de la prise en charge des différentes formes de DMLA", précise l’Inserm.

En revanche, le glaucome, s'il n'est pas pris à temps, peut conduire à une perte totale de la vue. Première cause de cécité en France, cette maladie se manifeste par des dommages irréversibles au niveau du nerf optique, causés par une pression intraoculaire supérieure à 21 mmHg.

Toutefois, il est possible d'empêcher sa progression avec un traitement adopté ou une intervention localisée (laser ou chirurgie). D’où l’importance du dépistage, qui devrait être systématique après 40 ans, surtout chez les myopes.