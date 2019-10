Perdre ses dents n’est pas bon signe pour le coeur

Vous avez déjà souffert d’une maladie buccale ayant entraîné la perte de vos dents ? Soyez vigilants, cela n’est pas bon signe pour votre coeur. En effet, La recherche scientifique avait déjà, auparavant, établit un lien entre maladies cardio-vasculaires et maladies buccales. Une équipe scientifique confirme ce lien entre la perte de dents et le risque de maladie cardio-vasculaire dans une étude présentée à l’occasion de l’édition 2019 de l’American College of Cardiology sur le Moyen-Orient, à Dubaï.

Pour mener cette étude, les chercheurs ont analysé les données de 316 588 participants américains, âgés entre 40 à 79 ans. Parmi eux, 8% étaient édentés et 13% souffraient de maladie cardiovasculaire. Cependant, le taux de personnes édentées et souffrant en même temps de maladie cardiovasculaire s’élevait à 28%.

Un risque accru, même avec la perte de quelques dents

En plus des participants totalement édentés, les chercheurs ont constaté que ceux qui déclaraient avoir perdu entre une à cinq dents, ou entre six et plus, étaient plus susceptibles de faire une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Et cela, même après l’ajustement de certains facteurs, comme l’indice de masse corporelle, l’âge, la consommation d’alcool ou de tabac et le diabète.

"Nos résultats confirment l’existence d’un lien entre la santé dentaire et la santé cardiovasculaire", déclare Hamad Mohammed Qabha, auteur principal de l’étude. "Si les dents d’une personne tombent, il peut y avoir d’autres problèmes de santé sous-jacents. Les cliniciens devraient recommander aux personnes de ce groupe d’âge de recevoir des soins de santé bucco-dentaires adéquats afin de prévenir les maladies entrainant la perte de dents au départ, et comme potentiellement un autre moyen de réduire le risque de maladie cardiovasculaire future."