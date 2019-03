République Démocratique du Congo : l’épidémie d’Ebola hors de contrôle

569 personnes sont mortes d’Ebola depuis le mois d’août en République démocratique du Congo et 900 cas déclarés ont été recensés. Les experts craignent que ce chiffre augmente considérablement, car depuis quelques mois, les violences à l’encontre des centres de soin se multiplient. Une nouvelle attaque a eu lieu samedi 9 mars dans la ville de Butembo, faisant un mort.

Le 1er mars dernier, Médecins sans frontières a annoncé son retrait du principal foyer de l’épidémie, la région du Nord Kivu, après deux attaques successives contre l’un de ses centres. "Sept mois après le début de la plus importante épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo, et dans un climat de méfiance croissante de la part de la communauté, la riposte ne parvient pas à prendre le dessus", a déclaré l’organisation internationale dans un communiqué jeudi 7 mars. Selon ce dernier, l’épidémie n’est pas maîtrisée.

#DRCongo | In light of two recent violent attacks on our #Ebola Treatment Centers, we have no choice but to suspend our activities in Butembo and Katwa until further notice. https://t.co/9e7yYzQeFu