Ebola : 4 survivants sur 5 ont des séquelles

Un an après leur guérison, les survivants du virus Ebola ont, pour la plupart, des séquelles et souffrent de dépression, d’anxiété et de fatigue chronique.

USAID U.S. Agency for International Development/Flickr

L’épidémie d’Ebola qui a fait rage en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée entre 2013 et 2015 est bien terminée, mais certains habitants de ces trois pays n’en ont, eux, pas encore terminé avec la maladie. Officiellement, ils sont guéris. Mais nombreux sont ceux qui gardent des séquelles, un an après avoir été guéris.

Leur nombre a été évalué par des chercheurs de l’université de Liverpool. Dans un article qu’ils publient dans la revue Clinical infectious diseases, ils affirment notamment que près de 4 survivants sur 5 (78 %) présentent des troubles de la mobilité, soit environ 7 fois plus que dans le reste de la population.





Difficultés à se déplacer

Ils ont retrouvé des patients soignés à la Clinique des survivants d’Ebola de l’hôpital militaire 34 de Freetown, au Libéria, et ont analysé leurs symptômes – et non les pathologies sous-jacentes.

Ces survivants sont notamment plus de 200 fois plus susceptibles d’éprouver des difficultés à marcher, ou à monter des escaliers. Douleurs, fatigue, anxiété et dépression, toutes liées à l’infection, sont, d’après les chercheurs, les quatre facteurs qui participent à cette perte de mobilité.

Mais ce ne sont pas les seuls symptômes repérés. Un an après leur guérison, les survivants souffrent toujours de problèmes de vision, mais aussi de troubles neurologiques. Un tiers d’entre eux déclarent, en effet, éprouver des difficultés à accéder à leurs souvenirs, ou à se concentrer.