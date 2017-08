Etude au Libéria

Ebola : le virus persiste 2 ans dans le sperme

L’organisme a visiblement du mal à se débarrasser d’Ebola. Deux ans après l’infection, le virus est toujours détectable dans le sperme des survivants.

Le virus Ebola réserve encore quelques surprises aux équipes qui l’étudient. L’épidémie qui a fait rage en Afrique de l’Ouest est désormais achevée. Mais deux ans après sa fin officielle, les infectiologues continuent de retrouver ses traces dans l’organisme des survivants. Plus précisément dans le sperme d’hommes qui ne présentent plus de symptômes, comme le montre une étude parue dans Open Forum Infectious Diseases.

Parmi les patients qui ont survécu au virus, à l’origine d’une fièvre hémorragique grave, plusieurs centaines sont suivis dans le cadre d’études scientifiques. Ici, les chercheurs de l’université de Caroline du Nord (Etats-Unis) ont examiné les fluides biologiques de 149 Libériens.





Des survivants en mauvais état

Le sperme de 13 de ces volontaires présente des traces détectables d’ARN appartenant au virus Ebola. Onze d’entre eux n’avaient pas présenté de symptômes depuis deux ans. Détail plus surprenant : certains hommes avaient livré des résultats négatifs lors de prélèvements précédents. Sans que les spécialistes puissent l’expliquer.

Quelques caractéristiques distinguent les survivants chez qui Ebola persiste. Plus âgés en moyenne, ils se plaignent plus souvent de douleurs et de troubles visuels. Rien d’étonnant à cela, puisque les trois quarts des patients souffrent de problèmes de santé alors que les symptômes ont disparu.

Les troubles visuels sont également fréquents chez les personnes qui ont survécu au virus. Une étude a même signalé que ceux-ci présentent des lésions au niveau de la rétine, qui constitue une zone de repli pour Ebola.