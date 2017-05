8e épidémie dans le pays

Ebola : deux cas confirmés en RD Congo

Le virus Ebola aurait infecté 19 personnes et provoqué la mort de 3 d'entre elles. Les équipes de l'OMS tente de retrouver la trace de 125 personnes ayant été en contact.

Un deuxième cas d’Ebola a été confirmé en République démocratique du Congo (RDC) par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) le 14 mai au soir. C’est la huitième fois depuis 1976 que ce pays d’Afrique centrale fait face à une épidémie d’Ebola.

Depuis le 22 avril, les autorités congolaises ont déjà recensé 17 cas suspects, dont 3 décès. Tous ont été signalés dans la province Bas-Uélé, située à 1 400 km au nord-est de la capitale Kinshasa dans une zone frontalière de la République centre africaine.



Une centaine de personnes à retrouver

Pour les autorités, cette nouvelle épidémie pose un défi technique. Isolée et difficile d’accès, la province du Bas-Uélé possède des réseaux de transports et de communication limités. Les informations arrivent donc au compte goutte dans la capitale. « Actuellement, il faut environ 2-3 jours pour atteindre l'épicentre depuis Kinshasa », souligne les Nations-Unies. Pour s’y rendre, les équipes médicales et ONG sont obligés d’emprunter des pirogues et des deux roues.

Autant d’obstacles qui compliquent les investigations et le suivi des personnes ayant été en contact avec les malades. Le premier cas, un homme de 45 ans, aurait été en contact avec un chauffeur de taxi qui l’a transporté jusqu’à l’hôpital et un soignant. Tous les 3 sont décédés.

A l’heure actuelle, les experts tentent de retrouver la trace de 125 personnes et de comprendre comment le 1er cas a été infecté. Jusqu’à maintenant, les flambées en RDC ont toujours débuté par la consommation de viande de singe infectée.