Demande de l'OMS

Ebola : la mise à disposition du vaccin doit être plus rapide

L’Organisation Mondiale de la Santé demande la mise à disposition des vaccins contre Ebola. 300 000 doses ont été achetées par l’alliance GAVI pour la vaccination.

L’épidémie a été massive. En un peu plus d’un an, le virus Ebola a tué 11 300 personnes en Afrique de l’Ouest, sur les 29 000 infectées. La flambée a servi de leçon aux pays touchés et à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Ses cadres se sont réunis ce 4 mai en Guinée. Ils ont appelé à une mise à disposition accélérée du vaccin développé au cours de la vague d’infections.

« Le monde est bien mieux préparé à une épidémie d’Ebola », a déclaré le Dr Margaret Chan. La Directrice Générale de l’OMS est intervenue en ouverture de cette réunion de célébration,Or cet a salué les efforts consentis par les différents intervenants. Il faut dire qu’au cours de la flambée, soignants et humanitaires ont appris par le feu.





Augmenter les stocks

13 pays du continent africain sont à risque d’épidémie. Ils seront désormais mieux formés à la gestion d’un tel événement. Les mesures de contrôle sont établies, a rappelé Margaret Chan. Le système de vaccination en ceinture a aussi prouvé son efficacité. Il consiste à immuniser les proches des malades, afin de stopper la propagation du virus. Avec succès puisque l’intégralité des volontaires s’en sont sortis sans infection.

L’OMS a salué les efforts conjoints des Etats touchés par Ebola, des professionnels de santé et de la scène scientifique internationale. Mais ils doivent encore se poursuivre. Abdourahmane Diallo, ministre guinéen de la Santé, l’a souligné : des stocks de vaccin sont nécessaires dans les pays exposés. Or ce n’est pas encore le cas.