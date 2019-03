Sclérose en plaques : boire un chocolat chaud par jour diminue la fatigue

Selon un nouvel essai, le cacao aide à réduire la fatigue associée à la sclérose en plaques (SEP). Très handicapant, l’épuisement physique et mental touche neuf malades sur dix. Le cacao est riche en flavonoïdes, des substances aux propriétés anti-inflammatoires, présentes dans de nombreux organismes comme les végétaux, les fruits et les légumes.

Aucun traitement actuellement disponible

Les causes de la fatigue des personnes atteintes de la sclérose en plaques sont complexes, comprenant des facteurs neuronaux, inflammatoires, métaboliques et psychologiques. Aucun traitement actuellement disponible n'offre de soulagement à long terme.



Des recherches antérieures avaient déjà démontré que le chocolat noir améliorait la condition des personnes atteintes de fatigue chronique (EM). Ici, les scientifiques ont assigné au hasard 40 personnes atteintes de la sclérose en plaques à boire soit une tasse de cacao en poudre à haute teneur en flavonoïdes mélangé avec du lait de riz chauffé, soit une version pauvre en flavonoïdes, tous les jours pendant six semaines.

"L'utilisation d'approches diététiques pour réduire la fatigue"

La fatigue et la vitesse à laquelle elle s'installe ont été évaluées avant le début, à mi-parcours et à la fin de l'expérience. Résultat : ceux qui ont bu la version à haute teneur en flavonoïdes ont réduit de 45% leur fatigue, et ont amélioré de 80% leur vitesse de marche.



"L'utilisation d'approches diététiques pour réduire la fatigue chez les personnes atteintes de sclérose en plaques peut être un moyen facile, sûr et rentable d'avoir un impact sur la qualité de vie des malades et leur indépendance", concluent les chercheurs, avant de recommander de faire des études à plus grande échelle sur le sujet.

Une maladie auto-immune qui affecte tout le système nerveux

La sclérose en plaque est une maladie auto-immune qui affecte tout le système nerveux central et apparait le plus souvent autour de 30 ans. Une dysfonction du système immunitaire entraine des lésions qui provoquent alors des perturbations motrices, sensitives et cognitives. A plus ou moins long terme, ces troubles progressent parfois vers un handicap irréversible. 2,3 millions de personnes sont atteintes d’une sclérose en plaques dans le monde.