L'actrice Selma Blair révèle son combat contre la sclérose en plaques

C’est un mélange de soulagement et de souffrance. Selma Blair, l’actrice star de "La revanche d'une blonde" et "Sexe Intentions", a révélé sur son compte Instagram être atteinte de sclérose en plaque.



Dans un long poste, la jolie américaine de 46 ans raconte avoir été diagnostiquée cet été, mais qu’elle ressentait les symptômes depuis des années, sans jamais être prise au sérieux. "Je suis handicapée. Il m'arrive de tomber. Je laisse tomber des objets. Ma mémoire est embrumée", se désole l’actrice, qui tourne actuellement dans la série de science-fiction de Netflix "Another Life".

"Elle met soigneusement mes jambes dans mon pantalon"

Touchante, elle exprime sa gratitude envers son équipe de travail, et tout particulièrement sa costumière Alissa Swanson, qui l'aide à s'habiller. "La brillante costumière #Allisaswanson ne dessine pas seulement les pièces que #harperglass portera sur ce nouveau show #Netflix, mais elle met soigneusement mes jambes dans mon pantalon, m’aide à passer mes hauts par la tête, boutonne mes manteaux et offre son épaule pour me soutenir", remercie Selma Blair.

"J'espère donner de l'espoir à d'autres", a aussi écrit l'actrice, qui souffre également d’une grande fatigue physique. "Je veux jouer avec mon fils à nouveau. Je veux marcher dans la rue et monter à cheval. J'ai une sclérose en plaques et ça va. Mais si vous me voyez en train de faire tomber des trucs dans la rue, n'hésitez pas à m'aider à les ramasser", envoie-t-elle à ses fans.

La sclérose en plaque est une maladie auto-immune qui affecte tout le système nerveux central et apparait le plus souvent autour de 30 ans. Une dysfonction du système immunitaire entraine des lésions qui provoquent alors des perturbations motrices, sensitives et cognitives. A plus ou moins long terme, ces troubles progressent parfois vers un handicap irréversible. 2,3 millions de personnes sont atteintes d’une sclérose en plaques dans le monde.

"Je suis soulagée de le savoir"

Si les traitements existants réussissent à réduire les poussées de la maladie, ils peinent à lutter contre la progression de l’affection. Par ailleurs, les effets secondaires sont très pénibles pour les patients. Les corticostéroïdes, tels que la prednisone orale et la méthylprednisolone par voie intraveineuse, souvent prescrits pour réduire l'inflammation et réduire la durée des poussées ont tendance à provoquer de l’insomnie, une augmentation de la pression artérielle, de la rétention d’eau ou encore de l’ostéoporose. Quant à l’instauration d’un traitement de fond via des immunomodulateurs qui diminuent de 30% la fréquence des poussées, il est connu pour provoquer un syndrome "pseudo-grippal" pouvant se manifester par des douleurs musculaires, de la fièvre, des frissons et une sensation de faiblesse. Des réactions cutanées interviennent également quelques heures après l’injection durant les trois premiers mois du traitement. Enfin, une atteinte du foie (réversible) arrive parfois mais elle est généralement bénigne.



Les symptômes les plus courants de la maladit sont : des troubles de la sensibilité, une paralysie ou faiblesse musculaire, des troubles de l'équilibre, une atteinte visuelle, une paralysie faciale, des troubles du langage ou encore des troubles urinaires. "J'ai probablement cette maladie incurable depuis au moins 15 ans. Et au moins, je suis soulagée de le savoir. Et de partager", conclut la courageuse actrice.