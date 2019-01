Les gestes à privilégier et ceux à éviter pour un bon brossage des dents

Se brosser les dents au moins pendant 2 minutes, bien se rincer la bouche, au moins 2 fois par jour, … Ces conseils étaient ils tous bons ? Et surtout sont ils au complet ?

Les 4 choses à éviter

Pour avoir une bonne hygiène dentaire et ne pas gâcher son brossage de dents, 4 choses sont impérativement à éviter sous peine de voir les bactéries, présentes dans la bouche, devenir trop agressives et de voir apparaître des caries.

Le sucre

Manger trop sucré donne des caries, voilà qui est bien connu. Mais quel sens donner à « trop sucré » ? 30 grammes d'apports journaliers, voilà la quantité que pourraient supporter les dents d'un adulte ou d'un enfant de plus de 11 ans. C'est l'équivalent de 8 cuillères à café.

Seulement limiter la quantité de sucre ne suffirait pas. En effet, il faudrait aussi surveiller la fréquence à laquelle on mange du sucre. Effectivement, les dents peuvent résister à un certain nombre d'attaques sucrées qui se limiteraient à 4 par jour. Chaque fois que l'on mange un gâteau, une boisson sucrée, ou même des chips qui contiennent des glucides raffinés, cela agit comme une attaque pour nos dents.

Ne pas se rincer la bouche

La bouche pâteuse, pleine de dentifrice, nous avons tous le réflexe après s'être brossé les dents, de cracher, puis de se rincer la bouche. Nous avons tous un mauvais réflexe.

Il faudrait s'arrêter au crachat, puisque se rincer la bouche va également enlever le fluor protecteur des dents. Perdre cette habitude vous permettra de diminuer le risque de carie jusqu'à 25 %.

Manger et boire

Un conseil deux en un, se brosser les dents permet d'éliminer la plaque dentaire qui favorise l'apparition des caries. Seulement voilà éliminer la plaque ne suffit pas. Les bactéries profiteront du moindre reste de nourriture pour créer des attaques acides.

Aussi, après s'être brossé les dents avant la nuit, il est idéal de ne plus rien manger ou boire, hormis de l'eau. De même qu'en ne vous rinçant pas la bouche, vous laissez ainsi le fluorure agir un maximum de temps.

Les bons réflexes

À contrario, certains réflexes sont à conserver. Un temps de brossage de 2 minutes est un bon début, à réaliser une fois le soir pour optimiser son effet, et une deuxième fois dans la journée. Vous empêcherez ainsi aux bactéries d'avoir le temps de devenir trop agressives. Pensez à utiliser un dentifrice au fluor dont la concentration est de 1350 à 1500 ppm de fluor, un dosage idéal pour prévenir la carie. En effet, le fluorure remplace les minéraux perdus dans les dents et les rend plus fortes.

La plaque dentaire, blanchâtre, se confond facilement sur l'émail des dents. Les révélateurs de plaque dentaire pourront vous aider à résoudre ce problème puisque les zones oubliées se pareront d'une élégante couleur rose fluo.

Les brosses à dents électriques seront quant à elles plus efficaces qu'une brosse à dents traditionnelle. Avec des petites têtes, vous atteindrez plus aisément les extrémités de la mâchoire. Néanmoins, l'essentiel est de vous brosser les dents avec régularité. La brosse à dents électrique est un plus et non une nécessité.