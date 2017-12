Lavage des dents

Se laver les dents est important mais le brossage de la langue ne sert à rien contre la mauvaise haleine

Bien que plusieurs millions de Français soient concernés, les anciennes recommandations qui préconisaient un lavage de la langue en même temps que les dents ne servent à rien. Non seulement cela n'agira pas sur la mauvaise odeur mais en plus, cela altérera le goût. Le secret, c'est plutôt de s'intéresser à ce que l'on mange, ce que l'on boit et surtout améliorer l'état des gencives. Mais des solutions existent... qui ne passent pas par le lavage des dents, même si celui-ci reste indispensable pour l'état de la bouche.

Une communication du Dr Sophie Myriam Dridi, spécialiste du sujet, lors du congrès des dentistes français qui vient de se tenir à Paris, l'AFD, a suscité énormément de commentaires médiatiques sur l'inutilité du lavage de langue en même temps que les dents, avec des arguments imparables sur la détérioration de nos papilles gustatives, ce qui en France est un argument imparable et définitif ! Toutefois, reste un problème qui concerne un million de Français (et surtout leur entourage !), la mauvaise haleine. Certains pensaient avoir la solution en se brossant la langue... On sait désormais que c'est inutile et que l'impression de "bonne haleine" après le brossage est éphémère chez ceux qui souffrent réellement du problème. Le lavage des dents reste indispensable pour l'état des dents mais il n'aura qu'un effet cosmétique sur l'haleine. Mais il existe des solutions...

Les solutions contre la mauvaise haleine

C'est un sujet à évoquer d'urgence avec le médecin, en arrêtant de se ruer sur les solutions locales du pharmacien. Le médecin doit d’abord chercher la cause de cette haleine de « zoo », comme disent les Américains. Il y a d’abord les causes gastronomiques. A l’état normal, le système digestif est étanche, sauf à certains aliments comme l’ail, l’oignon, l’alcool ou les sauces. Si les éructations sont trop nombreuses, l’haleine peut alors en souffrir. Il existe des produits pour accélérer la digestion qui viendront à bout de ce phénomène. Tout comme l’acidité excessive de l’estomac qui fait mauvais ménage avec le tabac et l’alcool, même s’il n’y a pas de « brûlures d’estomac » pour les dépister. Il suffit alors de prendre des médicaments anti-acide et anti-reflux, que seul votre médecin peut vous prescrire. N’hésitez pas d’ailleurs à en parler avec lui si c’est votre enfant qui a mauvaise haleine, car c’est souvent cette acidité qui est en cause.

Restent ensuite des raisons qui sont plus du ressort de votre dentiste : les infections d’une carie négligée, l’inflammation des gencives souvent compliquée d’abcès, tout cela peut donner corps à de fortes odeurs. Et seul le traitement de dentisterie mettra fin au problème. Tout comme pour une angine, mais il s’agit là d’une cause assez ponctuelle.

Retour chez le médecin, en particulier l’oto-rhino-laryngologiste – l’O.R.L. – car les rhinites et les sinusites finissent par retentir sur l’haleine. Il est important d’insister auprès de ceux qui souffrent que toutes ces causes sont parfaitement traitables et que, même s’il le faut, un bilan général aidera à trouver la solution. De bonnes raisons pour rendre service à ceux que vous aimez en cessant de taire un petit secret parfois lourd de conséquences.

Enfin, sachez que si on est rarement perturbé par ses propres odeurs, c’est tout simplement parce qu’on ne les sent plus !