Etats-Unis : la plupart des antibiotiques sont prescrits pour rien

Aux Etats-Unis, seules 13% des ordonnances d'antibiotiques sont appropriées, selon une nouvelle étude. L’essai est d'une exhaustivité unique en son genre. Les scientifiques ont notamment examiné les prescriptions d'antibiotiques d'une cohorte de 19,2 millions de patients, sans tenir compte de la raison du traitement et du lieu de consultation.

23% étaient "inappropriées"

"La plupart des études antérieures se sont penchées sur la prescription d'antibiotiques pour une affection particulière à un endroit précis. Par exemple : la prescription d'antibiotiques pour la bronchite aiguë aux urgences", a déclaré le Dr Jeffrey Linder, coauteur de l’étude, médecin généraliste spécialisé en gériatrie. Sa démarche, plus globale, "nous a permis d'examiner la pertinence de la prescription d'antibiotiques plus en profondeur", se félicite-il.



Les scientifiques ont attribué à chaque prescription une des catégories suivantes : "appropriée", "potentiellement appropriée" ou "inappropriée". Ils ont constaté que seulement 13% des ordonnances étaient "appropriées", 36% étaient "potentiellement appropriées" (laissant place au doute sur leur pertinence, NDLR) et 23% étaient "inappropriées".

Résistance aux antibiotiques

Ces prescriptions antibiotiques inutiles ont deux effets pervers majeurs. Le premier est de faire subir aux patients des effets secondaires pour rien. Le second est de développer la résistance aux antibiotiques, un problème de santé publique mondial.



Alors qu’en 2014, un rapport sur la résistance aux antibiotiques prédisait que d’ici 2050, les infections résistantes aux antimicrobiens pourraient devenir la principale cause de décès dans le monde en occasionnant 10 millions de mort par an, une nouvelle étude publiée dans la revue The Lancet Infectious Diseases émet un constat tout aussi alarmant. Selon les chercheurs, les bactéries résistantes aux antibiotiques ont causé la mort de 33 000 personnes en 2015 au sein de l’Union européenne. "Le fardeau de ces infections est comparable à celui de la grippe, de la tuberculose et du VIH/Sida combinés", s’inquiètent les scientifiques.

Automédication

Parmi les Français qui ont pris un traitement antibiotique au cours des deux dernières années, 8% l’ont pris via automédication, et 14% n’ont pas pris le traitement sur toute la durée indiquée par le médecin. C’est pire chez les jeunes : 16% d’entre eux demandent une prescription d’antibiotiques à leur médecin lorsque celui-ci ne le propose pas spontanément, un chiffre en hausse. Par ailleurs, près d’1 Français sur 2 ne sait pas que les antibiotiques sont uniquement efficaces contre les bactéries, et que le vaccin permettrait de préserver l’efficacité des antibiotiques (41%).