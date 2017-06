Méconnaissance des dangers

Cette opposition s’explique peut-être par la méconnaissance des risques de ces médicaments en libre accès. En effet, selon le sondage, un quart des Français pense que ces produits sont sans danger ou contre-indication. Pour 35 % des personnes interrogées, les dangers liés à ces médicaments n’apparaîtraient qu’à haute dose, et 40 % estiment que les risques sont trop rares pour justifier une ordonnance.

Pourtant, tout médicament peut engendrer des effets indésirables. Le paracétamol, la molécule la plus consommée en France, peut engendrer des lésions irréversibles du foie, notamment s’il est associé à de l’alcool. Ce médicament, qui peut sembler anodin, est l’une des principales causes d’intoxication, et le premier motif de greffe de foie pour hépatite aiguë grave.

De même, l’aspirine et l’ibuprofène, présents dans tous les foyers français, peuvent provoquer une hémorragie digestive. Après le paracétamol, ces deux médicaments sont les plus fréquemment impliqués dans des cas d’intoxication médicamenteuse. Ces risques sont encore plus importants chez les personnes polymédiquées, comme les personnes âgées.

(1) Sondage réalisé les 14 et 15 juin 2017 par l’institut Odoxa auprès de 1 002 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus.