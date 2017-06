Ordre national des pharmaciens

Codéine : le détournement ne concerne pas que les ados

ENTRETIEN – Le décès de deux adolescents après un abus de codéine soulève la question du mode de délivrance de la molécule. La mise sous ordonnance est envisagée.

Depuis le début de l’année, 5 adolescents se sont gravement intoxiqués avec de la codéine. Pas parce qu’ils étaient souffrants, mais dans un but récréatif. Deux d’entre eux sont morts de ce détournement. La mère de Pauline, l’une de ces victimes, a lancé une pétition sur Change.org. Elle y demande la mise sous ordonnance obligatoire des médicaments à contenant de la codéine.

Car la défonce médicamenteuse est un peu trop facile à l’heure actuelle. Pour moins de cinq euros, il est possible d’acheter une boîte de paracétamol codéiné. Sans présenter d’ordonnance. Face au problème, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a récemment lancé une réflexion.

Les pharmaciens sont en première ligne pour lutter contre ces abus. Comment s’organisent-ils face aux demandes non justifiées ? Alain Delgutte, président du conseil central de l’Ordre national des pharmaciens, représentant des titulaires d’officines, répond aux questions de Pourquoidocteur.





Le mésusage de ces médicaments a-t-il pris de l’ampleur ?

Alain Delgutte : De manière récurrente, on constate des demandes pour des usages détournés de médicaments à base de codéine ou de comprimés antihistaminiques. Cela touche toutes les populations, mais il y a eu une vague chez les jeunes avec le Purple Drank qui a tourné sur les réseaux sociaux.

Les pharmaciens ont l’obligation de s’assurer que les médicaments qu’ils dispensent sont adaptés à la personne qui les reçoit. Or, on connaît les médicaments qui font l’objet d’un détournement. Lorsqu’on nous demande plusieurs boîtes, ou plusieurs types molécules, cela soulève notre attention. Nous engageons alors un dialogue pour nous assurer que le but est bien thérapeutique, et non détourné.