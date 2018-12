Si vous buvez un verre d’alcool quotidien, optez pour le régime méditerranéen

Une étude a démontré, il y a quelques mois, que les buveurs modérés d’alcool étaient moins touchés par la démence que les abstinents. Aujourd’hui, des chercheurs annoncent que la consommation d’un verre d’alcool par jour, associée à un régime méditerranéen, est plutôt bonne pour la santé. L’étude, menée par des chercheurs italiens et américains, est publiée dans la revue Addiction.

Un verre par jour vous éloigne de l’hôpital

Pour mener à bien cette recherche, 21 000 participants ont été suivis pendant plus de six ans. Tout au long de cette période, leur consommation d’alcool était surveillée, ainsi que leur nombre d’hospitalisations. "Nous avons observé qu’une forte consommation d’alcool était associée à une probabilité plus élevée d’hospitalisation, en particulier pour des cancers ou des maladies liées à l’alcool", explique Simona Costanzo, auteure principale de l’étude.

Elle poursuit: "ce qui confirme l’effet néfaste de la consommation excessive d’alcool sur la santé, tandis que ceux qui boivent avec modération présentent un risque d’hospitalisation moindre pour toutes les maladies". Les chercheurs ont aussi constaté que les buveurs modérés allaient moins à l’hôpital que les anciens buveurs, mais aussi que ceux qui ne boivent absolument pas !

Un problème de santé publique

La consommation excessive d’alcool est d’abord un danger pour les personnes. Chaque année, trois millions de personnes en meurent dans le monde. Ce qui représente un décès sur vingt, selon l’Organisation mondiale de la santé. Selon elle, plus de 200 maladies sont liées à l’alcool: cancers, maladies cardiovasculaires, cirrhoses… Mais cela représente aussi un enjeu de santé publique, notamment pour les établissements qui accueillent et traitent les malades.

Les chercheurs de l’étude voient dans la consommation modérée d’alcool un moyen de faire baisser le taux de mortalité. Ce qui devrait encourager plus de mesures politiques en ce sens. À condition que l’alimentation de la population soit équilibrée, notamment grâce au régime méditerranéen, composé de fruits et légumes, d’huile d’olive, de céréales complètes et de peu de viande et de produits laitiers. Le régime méditerranéen est bénéfique -entre autres- pour le foie, l’intestin et le coeur.