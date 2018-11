VIDEO - Pour punir des enfants, un directeur d’école les force à fumer des cigarettes

En France, la séquence serait très probablement considérée comme de la maltraitance sur enfants. Elle fait aussi polémique en Indonésie où elle a été tournée. Dans cette vidéo, apparue sur les réseaux sociaux il y quelques jours, on distingue onze enfants âgés de 8 ans, alignés dans ce qui semble être un bureau, en train de fumer des cigarettes.

Il ne s’agit pas d’une bêtise d’écolier, mais d’une punition orchestrée par le directeur de leur école située à Sukabumi, à l’ouest de l’île de Java. Ce dernier a surpris le groupe de garçons en train de fumer dans la cour de récréation et n’a rien trouvé de mieux pour les dissuader de recommencer que de les obliger à fumer tout un paquet, cette fois-ci sous sa responsabilité.

La protection de l’enfance saisie

La scène, filmée par un autre enseignant et diffusée sur les réseaux sociaux, a suscité l’émoi chez les parents d’élèves ainsi que chez les enseignants. Interrogé par un média local cité par le tabloïd The Mirror, le directeur de l’école Tati Maelati a reconnu les faits et a même donné une explication lors d’une conférence de presse. Il souhaitait, affirme-t-il, que fumer ces cigarettes ait un "effet dissuasif" et que les enfants prennent conscience des effets néfastes du tabac.

Contactés par les parents, des militants locaux de la protection de l’enfance et les représentants du gouvernement local ont condamné le geste du directeur, considéré comme irresponsable sur le plan moral et sanitaire. Certains parents ont quant à eux indiqué à la presse locale qu’ils comptaient retirer leurs enfants de l’école primaire publique Pamuruyan, où se sont déroulés les faits.

Le tabac, un fléau en Indonésie

Troisième pays consommateur de tabac, l’Indonésie est aussi celui où la prévalence du tabagisme chez les hommes est la plus importante au monde. Selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 67,4% des hommes de 15 ans et plus sont des fumeurs, tout comme 41% des jeunes âgés de 13 à 15 ans. 19,8% des adolescents fumeurs ont essayé leur première cigarette avant l’âge de 10 ans, alors que les autres ont commencé à 13 ans.

Très peu cher (environ 1 euro le paquet de cigarettes), achetable à l'unité, disponible dans n'importe quel kiosque à journaux, et ce sans restriction d'âge, le tabac y fait des ravages chez les plus jeunes. Le pays est par ailleurs le seul membre de l’OMS du Sud-Est asiatique à ne pas avoir ratifié la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac

En 2010, les images du petit Ardi Rizal, 2 ans, avaient fait le tour du monde. On y voyait le bambin en train de fumer cigarette sur cigarette : près de 40 par jour. Accro depuis l’âge de 18 mois, il a été pris en charge par les services de protection de l’enfance, qui l’ont aidé à se débarrasser de son addiction lorsqu’il a eu 5 ans. Il se porte aujourd'hui bien.

Cet été, ce sont celles de Rapi Ananda Pamungkas en train de fumer qui ont choqué. Le petit garçon de 2 ans est lui aussi devenu dépendant à la cigarette et fumerait 2 paquets par jour depuis quelques mois.